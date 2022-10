Este es el impactante secreto detrás de los aretes dorados de Morgan Freeman

Morgan Freeman es uno de los actores estadounidenses más famosos del mundo, habiéndose consagrado tanto al nivel de la audiencia como la crítica.

El apodado “Nelson Mandela americano” cuenta con una extensa filmografía la cual está cargada de grandes éxitos tales como Tiempos de gloria de 1989, Deep Impact de 1998, Bruce Almighty del 2003, Wanted del 2008, la trilogía de Batman y Through the Wormhole o Secretos del Universo del 2010.

Es de esta forma que todo lo que en la vida de Morgan Freeman ocurre, repercute a escala global viralizándose en cuestión de minutos.

Sin embargo, hay un secreto de la vida del actor que muy pocos saben y que se relaciona con sus aretes dorados.

En el look de Morgan Freeman no pueden faltar su aretes dorados, y esto no se debe a un simple gusto estético, sino que, el actor confesó que tiene la creencia de que si algún día muere en un lugar extraño en el que nadie lo conoce, quien lo encuentre podrá tomar los aretes, venderlos y con ese dinero comprarle un ataúd.

