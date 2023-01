El polémico comentario que Nacho Elizalde le hizo a un niño y que pasó inadvertido en Luzu TV

Nacho Elizalde brilla junto a Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña y Nati Jota en el programa “Nadie dice nada”, que se transmite en el canal LuzuTv por YouTube y fue furor el año pasado. Además, Nacho encabeza otros proyectos en el mismo medio y recientemente estuvo realizando algunas transmisiones desde la Costa, en donde protagonizó una polémica escena.

Desde hace días, en las transmisiones de “Nachito mercenario” comenzó a aparecer un niño que llamó la atención por sus dichos graciosos y maduros para su edad: no llega a diez años. Sin embargo, en uno de esos intercambios Elizalde le hizo una pregunta que terminó en un pedido de muy mal gusto que pasó inadvertido, hasta que alguien lo viralizó en TikTok durante las últimas horas.

“¿Qué es un ano?”, le pregunta el conductor al chico. “Algo que está atrás y abajo”, fue la respuesta. Pero no conforme, el adulto insistió: “Sí, pero ponele que yo no sé y me tenés que explicar qué es un ano. ¿Cómo es la forma? Poné la boca como si fuera un ano”. La reaccion alrededor fue de incomodidad y risa al mismo tiempo y se escuchó hasta un “ya está” de una voz presente pero fuera de cámara.

Si bien Nacho Elizalde, e incluso el programa “Nadie dice nada”, se caracterizan por tener un enfoque polémico, humor picaresco y de doble sentido, en este caso, al estar involucrado un menor causó indignación en las redes, donde comenzó a viralizarse.

“Esto pasó en Luzu TV y todo terminó en risas. Se confirma una vez más que el de pelo teñido es la persona más detestable de la Argentina”, escribió un usuario en Twitter que compartió el video.

Quién es Nacho Elizalde

Nacho Elizalde fue de los primeros en sumarse al proyecto de Nicolás Occhiato que nació en 2020. Le sedujo la idea de hacer radio y de hablar de temáticas que no suelen tocarse en medios tradicionales. Así, se sumó a “Nadie dice nada”, el producto más escuchado de Luzu TV.

Cuando Luzu TV empezó a crecer llegó el momento de “Nachito Mercenario”, un programa cuyo principal objetivo era “hacer chivos”. De esta manera, cada emisión tiene una marca distinta que la sponsoree.

Por otro lado, también encabeza La Polenta, una fiesta que desarrolla junto a la DJ Pol4ca con la idea de llevar la experiencia de las fiestas electrónicas a aquellas donde la música que suena es más bien popular.