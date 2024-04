El desagradable secreto de las grabaciones de Grey’s Anatomy que nadie conocía

Grey´s Anatomy ha logrado consagrarse como la serie de doctores más famosa de todos los tiempos. Con 20 temporadas, la historia de Meredith Grey ha generado interés con el pasar de los años, al punto de ganar premios como el de mejor serie en los Globos de Oro 2005.

Ahora bien, como toda serie exitosa, existe sumo interés sobre los secretos de rodaje, como el maquillaje, grabación de accidentes u operaciones. Esto último logró ser revelado, donde el elenco confesó cómo se realizaban los procedimientos medicos.

Cómo se grababan las operaciones en Grey’s Anatomy

De acuerdo con el elenco de la serie dramática, se utilizaban órganos de vacas para realizar las operaciones. Por tanto, los actores de Grey’s Anatomy debían manipular los intestinos para que las escenas fueran verídicas.

Las escenas de cirugías realizadas con órganos de vaca. Foto: FormulaTV

Esta alternativa causaba sumo asco entre los protagonistas. Según Sara Drew, quien interpretó a April Kepner desde la temporada 6, el olor de los órganos era sumamente repugnante, lo que provocaba arcadas entre el elenco.

Sarah Drew, actriz que interpretó a April Kepner en la serie. Foto: Peru2

Seguidamente, Sandra Oh, quien fue Cristina Yang desde la primera temporada hasta la 10, también reveló un dato curioso durante esas escenas. En este aspecto, los actores utilizaban los barbijos para tapar las arcadas que sufrían por los intestinos de vaca.

Con respeto a la unificación de órganos, Drew reveló que utilizaban una herramienta para la soldadura. Por tanto, siempre olía a carne quemada.

Finalmente, otro de los datos curiosos sobre las grabaciones de la serie es que el material médico era real salvo los bisturís. Esto fue confirmado por uno de los asesores de la serie.

Elenco de Grey´s Anatomy durante la sexta temporada. Foto: Vader News

“Algunos de los accesorios eran reales, pero los bisturís eran falsos. Si presionabas un botón oculto, saldría sangre fría.En una escena, el quipo me pidió que hiciera una incisión y pensé que iba a ser fácil ya que era mi trabajo real como cirujano. ¡la cirugía falsa fue más difícil que una real”, explicó Hope Jackson, cirujano y asesor de Grey´s Anatomy.

Qué es Grey’s Anatomy

Grey’s Anatomy es una serie dramática creada por Shonda Rhimes, una de las productoras más conocidas en Estados Unidos por sus series como Bridgerton, Scandal y How I Get Away with Murder. La trama se centra en la vida personal y profesional de los cirujanos internos, residentes y especialistas en Grey Sloan Memorial Hospital.

No obstante, el hilo conductor de la trama parte de Meredith Grey, una médico que explora los altos y bajos de un cirujano.