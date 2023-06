Dura solo 8 episodios, está en Netflix y es ideal para los fanáticos de Chernobyl

A cuatro años de su estreno, “Chernobyl” (HBO) se ha convertido en una de las series modernas más aclamadas tanto por la crítica como por el público general. La dramatización del impactante accidente nuclear que sacudió a la Unión Soviética en el año 1986 mantuvo a miles de espectadores pegados a la pantalla a lo largo de cinco episodios llenos de tensión, intrigas y drama de gran calibre.

Desde el estreno de la ficción, Craig Mazin, su creador, ha vuelto a encontrar el éxito con “The Last of Us”. Sin lugar a dudas, la exitosa adaptación del reconocido juego de zombies se ha transformado en una de las ficciones mejor recibidas y más vistas del año. Pero para aquellos que se quedaron con ganas de más “Chernobyl”, no podemos darles una segunda temporada, pero sí una serie similar.

La nueva serie ideal para los fans de Chernobyl

Si “Chernobyl” te dejó deseando más, “Los días” (Netflix) bien podría convertise en tu nueva serie favorita. Esta ficción japonesa se inspira en el desastre nuclear verídico de la central de Fukushima. La catástrofe tuvo lugar el 11 de marzo de 2011 luego de que un terremoto de magnitud 9,0 en la escala sismológica (el más fuerte en la historia de Japón), junto a un posterior tsunami, causaran un accidente en la central nuclear - el segundo más severo de la historia luego de, justamente, el de Chernobyl.

Los Días, serie de Netflix Foto: Instagram

Al igual que la ficción de Mazin, “Los días”, estrenada este mes, pone foco no solo en la catástrofe nuclear sino también en los vertiginosos “tira y afloja” detrás del desastre, cuando intereses políticos, morales y humanitarios entraron en conflicto alrededor de un escenario jamás pensado. El resultado es una de esas series para quedarse maratoneando y que nos mantienen en vilo, con el condimento agregado de saber que lo que ocurrió es verídico.

La serie retrata el accidente nuclear de Fukushima Foto: Instagram

Como si fuera poco, la producción japonesa es ideal para terminarla en un finde, apenas de ocho episodios de duración: nada de relleno y directa al punto. También cabe destacar que está dirigida por el aclamado Hideo Nakata, realizador de “El aro” (1998), la cinta de terror que inspiró a la muy recordada remake estadounidense “La llamada” (2002), con Naomi Watts.

Tensión y suspenso de la mano del realizador de "El aro" Foto: Instagram

Mucho de ese estilo propio del director está presente en esta serie, con un gran manejo de la tensión y suspenso, aunque esta vez Nakata apuesta por el realismo y no el terror fantástico. El hecho de que los eventos sean reales agrega un condimento extra y que aún genera debate: mientras muchos opinan que los funcionarios y empleados japoneses lograron evitar un desastre mayor, otros aún los culpan por no haberlo prevenido en primer lugar. “Los días” es ideal para ver y sacar propias conclusiones.