Este 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars o “May the 4th be with you” en conmemoración a una de las franquicias más importantes en la historia del cine.

Es de esta forma que, los fanáticos de la saga de diferentes partes del mundo se reúnen para maratonear sus episodios favoritos y comparten en las redes sociales los momentos más icónicos de esta legendaria historia.

Los fanáticos de Star Wars celebran el día #MayThe4thBeWithYou

Desde la adquisición de Disney de la franquicia creada por George Lucas, cada 4 de mayo es toda una celebración. Es por ello que, para hacer honor a su tradición, la empresa del ratón más famoso del mundo sorprendió con el lanzamiento del segundo tráiler de la serie Obi Wan Kenobi, con fecha de estreno para el 25 de mayo.

“Obi Wan Kenobi” sinopsis y nuevo tráiler

Luego de la destrucción de la República y el ascenso del Imperio, el maestro Jedi Obi-Wan Kenobi debe lidiar con las consecuencias de su mayor derrota: la pérdida de su amigo y aprendiz, Anakin Skywalker, a manos del lado oscuro.

“Obi Wan Kenobi” quiénes formarán parte del elenco

Obi Wan Kenobi es una de las series más esperadas por los fanáticos de Star Wars, siendo el personaje interpretado por Ewan McGregor uno de los preferidos de la saga.

Con música del legendario John Williams, quien dio vida a la banda sonora de la saga y a muchos otros clásicos como Indiana Jones y Harry Potter, la serie original de Disney se posiciona como una de las entregas que marcará a la franquicia contando con el regreso del actor Hayden Christensen como Anakin Skywalker/Darth Vader.

Ewan McGregor y Hayden Christensen vuelven a sus personajes en "Star Wars: Obi Wan-Kenobi"

En lo referido al resto del elenco de Obi Wan Kenobi, este estará conformado por: Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Rupert Friend, Sung Kang, Moses Ingram, Kumail Nanjiani, Indira Varma, O’Shea Jackson Jr., Simone Kessell y Benny Safdie.