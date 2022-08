Debutó “Yo soy Groot” con la temporada completa en Disney Plus y con muchas sorpresas

Desde que salió la primera película de “Guardianes de la galaxia” en 2014, uno de los personajes que se robó el corazón de todos fue Groot. El querido árbol que solo dice “I Am Groot” fue una grata sorpresa para los fanáticos de Marvel y Disney Plus, lo supo desde que se lanzó la plataforma de streaming y comenzó a darle más pantalla al héroe al que le pone la voz Vin Diesel.

La primera de las pruebas fue una serie animada con una sola temporada de episodios cortos que se llamó “Rockey y Groot” que se lanzó en 2017 y que fue bien recibida por el público. Asimismo, su aparición como el llamado con cariño “baby Groot” fue la que realmente pesó en la balanza de los personajes más querido a favor del pequeño arbolito.

"Yo soy Groot" tiene una duración de cinco minutos por episodio en Disney Plus. Foto: Portal AS

¿De qué trata “Yo soy Groot”, la nueva apuesta de Disney Plus”?

La serie está ubicada cronológicamente antes de los sucesos de Avenger: Infinity War (2018) cuando el pequeño Groot todavía era un bebé que estaba en su maceta. El héroe deberá aprender nuevamente a caminar, batallar contra sus miedos y enfrentar a terribles villanos. La serie se divide en cinco capítulos que no duran más de 5 minutos cada uno.

En "Yo soy Groot", el héroe deberá aprender a caminar y combatir por Disney Plus. Foto: Diez Minutos

Al igual que con otras series que tienen la misma duración de sus episodios, como “Star Wars: The Bad Batch” (23 minutos por cap.) o “What If...?” (30 minutos o menos por cap.), “Yo soy Groot” busca entretener, conocer más sobre el pequeño héroe y ser lo más intensa y corta posible para que los usuarios no tengan excusa para no verla.

Cabe destacar, que uno de los puntos más importantes de la serie son sus efectos especiales. Luego de los errores en los deepfake de Luke luke Skywalker en “The Mandalorian” y algunas críticas por el resto de las entregas, los desarrolladores de efectos especiales y diseñadores pusieron todo su empeño para que la nueva entrega de Groot esté a la altura de semejante empresa como Marvel, y lo está.