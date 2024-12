Blake Lively denunció al coprotagonista de “It Ends with Us” por acoso y difamación: los detalles de la denuncia

Una de las películas más populares de 2024 fue “It Ends with Us” (”Romper el círculo” en español). La cinta, que busca abordar la violencia doméstica y las complicaciones para romper ese patrón familiar, logró recaudar 350,9 millones de dólares a nivel mundial por algunas controversias detrás de escena.

De qué se trata "Romper el círculo", la película con Blake Lively furor en los cines

Según un informe publicado por The Hollywood Reporter a principios de agosto, Blake Lively, protagonista de la película, habría tenido desacuerdos con su coprotagonista Justin Baldoni debido a diferencias creativas durante el proceso de postproducción. Esta tensión habría generado fricciones entre ambos actores, al punto de que no compartieron tiempo juntos durante la promoción de la película ni en su estreno en taquilla.

De qué se trata "Romper el círculo", la película con Blake Lively furor en los cines

Seguido a esta situación, hubo una especie de “cancelación” contra la actriz de “Gossip Girl” por la forma en que promocionó la historia como una comedia romántica. Esto llevó a que Lively denunciara públicamente a su coprotagonista por difamación y acoso sexual.

Los detalles de la denuncia de Blake Lively contra Justin Baldoni

La actriz acusó, mediante un documento de 80 páginas, al actor y a su equipo de realizar un “plan de diversos niveles” para dañar su reputación. Esta estrategia habría incluido la difusión y creación de campañas con teorías que afectaban a su persona.

Blake Lively y Justin Baldoni en romper el circulo

“Lo que el público tampoco sabía era que este era el comienzo de una historia de varios niveles que Baldoni y su equipo describieron como manipulación social diseñada para destruir la vida de la Sra. Lively . Ese plan estaba respaldado por recursos prácticamente ilimitados. El Cofundador y copresidente de Wayfarer y el principal financiero Steve Sarowitz, divulgó en el estreno de la película en Nueva York que estaba dispuesto a gastar 100 millones de dólares para arruinar la vida de la Sra. Lively y su familia”, expresó el escrito presentado ante el Departamento de Derechos Civiles de California.

Finalmente, el documento reveló que, el 4 de enero de 2024 (antes del regreso a las grabaciones tras la huelga de actores y escritores), Blake Lively se reunió con el equipo de producción de Justin Baldoni para mejorar el ambiente hostil que había surgido en el set. Durante esa reunión, Lively expresó su preocupación por la mala conducta del actor y productor, la cual estaba afectando al grupo de actrices femeninas. Fue entonces cuando se establecieron algunas reglas, tales como: