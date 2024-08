¡Escándalo en Hollywood! Aseguran que Blake Lively tuvo problemas con su co-estrella en “It Ends With Us”

Hay historias que dejan marca por su mensaje. Este es el caso de “It Ends With Us”, la novela de Colleen Hoover que aborda el abuso físico que pueden padecer algunas parejas y el proceso de romper ese vínculo de violencia.

Su primera publicación fue en 2016. Sin embargo, gracias a TikTok, la historia logró ser de las más vendidas en 2022 y logró ser adaptada en cines con el protagonismo de Blake Lively.

“Amo tanto a este personaje que, para mí, simplemente quería contar su historia. Sentí que tenía una idea muy clara de cómo quería contarla y me hubiese indignado si no la hubiese contado, de la manera en que siento que la vi”, destacó la actriz sobre su personaje en una entrevista para la agencia EFE.

Blake Lively en el trailer de romper el circulo

Ahora bien, “It Ends With Us” se estrenó el pasado 9 de agosto en Estados Unidos y ha gozado de críticas mixtas. Sobre todo por el creciente rumor de los problemas en el set.

¿Blake Lively no se llevó bien con su co-estrella?

Los rumores comenzaron durante la promoción de la película, cuando todos los actores se encontraron presentes a excepción de una persona: Justin Baldoni. Esta ausencia generó sumo ruido, dado que fue el director de la trama e interpretó a Ryle, la pareja de Lily (Blake Lively) que provocó todos los abusos.

Blake Lively y Justin Baldoni en romper el circulo

Debido a esta situación, el medio estadounidense The Hollywood Reporter reportó que habría existido una tensión entre Blake Lively y Justin Baldoni durante el proceso de postproducción. En este aspecto, la estrella de “Gossip Girl” no le habrían gustado algunas decisiones del director y habría otros cortes de la cinta editados por Shane Reid, editor de ‘Deadpool y Wolverine’.

Seguidamente, Baldoni ha recalcado en entrevistas anteriores que Blake Lively tuvo un rol importante en el proceso creativo y que incluso dio un paso al costado para que las mujeres de la cinta dieran su perspectiva. Sin embargo, esto habría generado muchas tensiones, dado que se dice que Ryan Reynolds, esposo de la protagonista, habría escrito gran parte del guion.

Blake Lively y Ryan Reynolds.

¿Justin Baldoni formará parte de la secuela?

Finalmente, el personaje de Justin Baldoni es esencial para la secuela del libro “It Ends With Us”. Por tanto, generó preocupación cuando destacó su presencia como director para la próxima entrega.

“Creo que hay mejores opciones para hacerla. Creo que Blake Lively está lista para dirigir, eso es lo que pienso”, detalló el director en la premier de la película en Nueva York.