‘Gossip Girl’ fue una de las series más exitosas en los años 2007 y luego de ellas surgieron historias similares como ‘Elite’. Actualmente, cada uno de sus integrantes hicieron sus vidas.

Una de ellos es Blake Lively. ¿Qué sucedió con ella luego de la serie?

La actriz estadounidense que dio vida a ‘Serena Van der Woodsen’ siguió en el mundo de la actuación carrera principalmente en el cine. Fue parte de películas como ‘The sisterhood of the travelling pants’ (2005), ‘Linterna verde’ (2011), ‘El secreto de Adaline’ (2015) y ‘Miedo profundo’ (2016).

Blair y Serena explotaban como una dupla de moda.

Gossip Girl

Actualmente está casada con el actor Ryan Reynolds. La pareja lleva siete años de matrimonio y en octubre fueron padres de su tercera hija, donde compartieron la noticia en sus redes sociales.

Se conocieron en el 2012 en el rodaje de ‘Linterna verde’. La pareja es una de las más queridas de Hollywood y, de esta forma, confirmaban su amor hacía más de un año. Ambos son bastante celosos de su vida privada, pero aún así no dudan en hacer público su lado más divertido, sobre todo en las redes sociales.

Blake Lively ex Gossip Girl Foto: Instagram

Por otro lado, hace un mes atrás, fue parte de un videoclip de Taylor Swift “I Bet You Think About Me”, canción presente en su reversión del álbum “Red”. Sin embargo, esto no es todo, con el correr del tiempo la ex gossip fue se convirtió en icono de la moda con cada vestido o incluso consejos que da a sus seguidores para tener una buena ejercitación.