Murió Michelle Trachtenberg, la estrella de “Gossip Girl”

El mundo del entretenimiento está de luto tras conocerse la noticia de la muerte de Michelle Trachtenberg a los 39 años. La reconocida actriz formó parte de series como “Gossip girl” y “Buffy, la cazavampiros” que dejaron una huella en el corazón de los fanáticos.

Murió Michelle Trachtenberg, la actriz de Gossip Girl

La noticia fue confirmada por fuentes policiales al medio estadounidense The New York Post. Hasta el momento no se conoce los motivos del deceso de la famosa actriz y se supo que fue encontrada sin signos vitales por su madre en su departamento en la ciudad de Nueva York en las primeras horas de la mañana de este 26 de febrero.

En sus últimas publicaciones en las redes sociales, la salud de Michelle causó preocupación en sus fanáticos por su aspecto más delgado y frágil. Tras los comentarios y alarma de sus seguidores, en ese entonces, la actriz aclaró que estaba “feliz y saludable”, de esa forma desmintió haberse realizado una cirugía estética y aseguró estar en buen estado de salud.

Murió Michelle Trachtenberg de Gossip Girl

Quién fue Michelle Trachtenberg

Michelle Trachtenberg nació el 11 de octubre de 1985 en Nueva York, Estados Unidos. Desde temprana edad comenzó su carrera como actriz en comerciales. Luego con tan solo cinco años apareció en capítulos de la serie policial de “La ley y el orden”.

Murió Michelle Trachtenberg de Gossip Girl

A los nueve años debutó en "Las aventuras de Pete y Pete", una serie de Nickelodeon de los años 90 en donde interpretaba a Nona F. Mecklenberg. Después protagonizó “Harriet, la espía” en 1996.

Uno de sus mayores éxitos fue cuando interpretó a Dawn Summers, la hermana de la protagonista en “Buffy, la cazavampiros”, y su inolvidable personaje de Georgina Sparks en Gossip Girl, una joven calculadora y malvada que le hacía la vida imposible a Serena, allí logró conquistar al público y alcanzar fama mundial. Ese fue su último papel en ficción.