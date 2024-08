Miley Cyrus fue nombrada como la Leyenda de Disney más joven: sus emotivas palabras

Hannah Montana marcó un antes y después en la vida de Miley Cyrus y sus seguidoras. La pop star de cabello rubio logró consolidar cuatro temporadas, cinco álbumes, 33 videos musicales y giras internacionales.

“Es muy difícil decir adiós. Pero el ayer fu y debemos seguir. Estoy agradecida por los momentos y por haberte conocido”, destacó Miley Cyrus en la canción I´ll Always Remember You.

Ahora bien, 13 años después del fin de la serie, Miley Cyrus se reencontró con Hannah Montana una vez más por un especial motivo. La cantante de 31 años fue nombrada como la Leyenda de Disney más joven.

El evento en honor a Miley Cyrus y Hannah Montana

La celebración ocurrió el 11 de agosto en el Honda Center en Anaheim, California. Ahí se dio cierre al D23, un evento de tres días que muestra todas novedades que trae la casa de Mickey Mouse.

Ahí, el CEO de Disney, Bob Iger, explicó la importancia de sus leyendas: “El Premio Leyendas de Disney es el honor más grande que nuestra compañía otorga (...) Se presenta como una celebración del talento, un reconocimiento al logro y, sobre todo, una expresión sincera de nuestra profunda gratitud”, recalcó el ejecutivo.

Tras sus palabras, comenzó la celebración a la intérprete de “Flowers”. Lainey Wilson, conocida cantante de country, hizo un número musical en honor a Hannah Montana y al culminar, Miley Cyrus dio un discurso entre lágrimas.

El emotivo discurso de Miley Cyrus

“Definitivamente, voy a llorar”, comenzó diciendo la artista con emoción. “Voy a contaros a todos un pequeño secreto de Disney Legend. Yo soy la que los cuenta, lo que se supone que no debes saber. Y lo que quiero decir es que las leyendas también se asustan. Yo estoy asustada ahora mismo, pero la diferencia es que lo hacemos de todos modos, y todos ustedes pueden hacerlo cada día. Es legendario tener miedo y hacerlo de todos modos. No existe el fracaso cuando lo intentas”, añadió Cyrus.

Seguidamente, Miley aseveró lo muy orgullosa que estaba por haber sido Hannah Montana por todo lo aprendido. Por tanto, le dedicó su premio tanto a su personaje como a todos sus fanáticos.

“Estoy aquí orgullosa de haber sido Hannah Montana porque ella ha nutrido a Miley de muchas maneras. Este premio está dedicado a Hannah y a todos sus increíbles y leales fans, y a todos los que han hecho mi sueño realidad Para citar a la propia leyenda, This is the life”, destacó Miley Cyrus por su premio a la Leyenda Más Joven de Disney.