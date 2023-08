Es hermana de un famoso actor, escribe novelas eróticas y Disney producirá una serie basada en su libro

Hace ya varios años que Jazmín Riera se hizo un nombre propio en el mundo de las redes sociales y en el editorial. La joven de 28 años saltó a la fama con el libro “Las reglas del boxeador”, de Grupo Planeta, y desde ahí su éxito no paró de crecer.

En una entrevista de Irina Repetto para La Nación, Jazmín reflexionó sobre sus inicios en el mundo de la escritura: “Yo subía cosas a Wattpad y escribía de manera anónima. Es más, usaba el nombre Manuela. Era una locura. Una amiga mía me hablaba de una novela que estaba leyendo y nunca se enteró que yo era la autora”.

A los 12 años subió un fanfic de los Jonas Brothers, y ahí se dio cuenta que disfrutaba mucho de escribir. Sin embargo, cuando terminó el colegio se anotó en Publicidad siguiendo los pasos de una amiga pero sabiendo que ese no era el camino que quería seguir.

Jaz Riera es hermana de Nico Riera, de Casi Ángeles. Foto: instagram

“Venía con una autoestima bastante baja y pensaba todo el tiempo en qué iba a hacer de mi vida”, se sinceró Jazmín. En el largo trayecto que tenía de San Fernando a la facultad, comenzó a fantasear con un boxeador que subía a la ventana de una chica y le hablaba. En 2013, volcó en Wattpad esos escenarios bajo el nombre de “Las reglas del boxeador”.

“No me leía nadie, ni una sola persona. Era todo anónimo, no quería que nadie se enterara. Habían pasado 30 páginas y empezó a caer gente. Compartieron la historia por Twitter y de repente era un maremoto de personas de Argentina, México y España que comentaban, opinaban y mandaban fotos”, relató.

Jazmín Riera y el anonimato a la hora de escribir

Jazmín es hermana de Nico Riera, quien se hizo conocido por interpretar el personaje de Tacho en la tira Casi Ángeles. La joven tenía miedo ser expuesta y es por eso que todo lo que subía seguía siendo anónimo.

“Mis historias tienen mucho de mí, muchos deseos y también miedos. En esa época era muy libre, escribía lo que quería. Yo no tenía cara y nadie podía juzgarme si no sabía quién era. Me parecía un lugar seguro y no quería que se contaminara con lo que conocía la gente de mí. Yo siempre era ‘especial’, pero en el mal sentido. Pero, en mi mundo secreto, era alguien prometedora, interesante, que tenía talento”, zanjó Riera, reflexiva.

Quien notó que pasaba mucho tiempo escribiendo fue Nico. Cuando Jaz le contó en qué volcaba sus días, él tuvo la brillante idea de llevar el manuscrito a su representante. Seis meses después, Grupo Planeta se contactó y ella aceptó pero aclarando: “No soy escritora, no me interesa serlo. Te doy la historia y hagan lo que quieran”. Majo, su actual jefa, contestó algo que Riera no puede olvidar incluso hasta el día de hoy: “La realidad es que hay gente que se dedica a escribir y hay otra que cuenta historias. Vos contás historias y eso es lo que a mí me importa; no la falta de ortografía, o si está bien o mal puesto el párrafo. Vos interpelás a la gente”.

De éxito de Wattpad a serie de Disney

A Jazmín Riera le costó mucho abrirse sobre su faceta escritora a su familia, sobre todo porque “Las reglas del boxeador” no era solo una novela para adolescentes: se trataba de un libro erótico. Acerca de este punto, se explayó: “Lo súper aceptaron, estaban orgullosos. La hija, a la que menos le tenían pretensiones, de repente, estaba con un libro y se lo quería comprar una editorial. Lo que noté fue que antes no me escuchaba nadie, y salió el libro y de repente todos me querían escuchar. Ese cambio lo vi y fue doloroso. De repente el libro te permite hablar y ser escuchado y me costó entenderlo en ese momento”.

Nico Riera, que además de actor es productor, decidió ayudar a su hermana a llevar la novela a la pantalla. “Yo a esto te lo voy a llevar a la pantalla”, le prometió hace tiempo. Seis años después, presentó la idea en un festival de México a varias productoras y en 2022 Jazmín firmó contrato con Disney.