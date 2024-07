¿Adiós Deadpool? Ryan Reynolds reveló que temía por el futuro de su personaje

Deadpool es uno de los superhéroes más queridos por los fanáticos. Tras recaudar más de 700 millones de dólares en su primera película, la tercera cinta protagonizada por Ryan Reynolds ha generado cada vez más expectativas.

“Hugh tiene un amigo en mí”, detalló la cuenta oficial de Deadpool al presentar el primer tráiler de la nueva cinta con Wolverine.

Ahora bien, “Deadpool & Wolverine” se estrenará el 25 de julio. Sin embargo, previo a su presentación, Ryan Reynolds confesó su temor por la pérdida de su personaje.

¿Deadpool iba a desaparecer?

Las declaraciones de Ryan Reynolds fueron presentadas en una entrevista con Entertainment Weekly. Allí, aseveró que no creía que su personaje podía encajar con el mundo del MCU (Marvel Cinematography Universe).

“No sabía si volvería a interpretar a Deadpool (...) No es algo que hubiera dicho necesariamente en público, pero no sabía cómo un personaje así encajaría en ese mundo del MCU”, confesó el esposo de Blake Lively sobre sus preocupaciones tras la asociación entre Disney con Fox y su personaje.

Seguidamente, tras anunciarse la nueva película del superhéroe, el actor debió pensar sumas maneras de encajar el proyecto con Marvel. Entre las ideas descartadas, se destacó una comedia de viaje por carretera independiente.

“Literalmente, fue una película con un presupuesto de 5 o 6 millones de dólares y sin efectos especiales (...) Fue simplemente un viaje por carretera con diálogos entre Dopinder y yo, y algunas de las cosas que recogimos y vimos en el camino. No estaba destinada a ser una película de eventos. Si vamos de camino al punto C, la película tenía como objetivo llevarnos al punto B. Esa fue la más extraña. Me gustó. Pensé que era bastante divertida”, recordó el actor sobre las ideas descartadas de la película.

Finalmente, la participación de Hugh Jackman como Wolverine, despertó el interés de Ryan Reynolds y los ejecutivos de Marvel. Fue así como se conformó la tercera película.

De qué se trata la nueva película de Deadpool

La nueva trama presenta a un Wade Wilson viviendo su vida tranquila tras los sucesos de Deadpool 2. Sin embargo, cuando es visitado de sorpresa por la TVA (Auntoridades de Variaciones de Tiempo), es convocado a una misión junto con Wolverine.