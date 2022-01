Las series de época fueron siempre atrapantes con sus historias y es uno de los estilos favoritos de la audiencia. Amazon Prime Video tiene algunas tiras que no pasan de moda ni dejan de ser vistas.

Si estás con ganas de hacer un viaje al pasado a comienzos del 2022, a continuación, te recomendamos tres series de épocas para ver en la plataforma de streaming.

Downton Abbey

Es una de las series más elegidas en estos últimos tiempos ya que transcurre en Inglaterra a inicios del siglo XIX detallando la vida de la familia aristocrática Crawley y sus sirvientes en las postrimerías de la época eduardiana (1901-1910) con los más importantes acontecimientos en la historia teniendo un efecto en sus vidas y en la jerarquía social británica.

Sinopsis oficial: “Año 1912. La vida en el condado de Downton (Yorkshire, Inglaterra), hace un giro cuando el futuro heredero fallece en el hundimiento del Titanic. El nuevo heredero es un joven abogado de clase media llamado Matthew Crawley (Dan Stevens), primo lejano del conde. Esto se debe a que el conde Robert Crawley (Hugh Bonneville) y la condesa Cora Crawley (Elizabeth McGovern) no tienen hijos varones, solo tres hijas: Mary (Michelle Dockery), Edith (Laura Carmichael) y Sybill (Jessica Brown-Findlay), que no pueden heredar. Este vuelco de la fortuna no agrada a los miembros de la familia ni a los criados, en especial a la condesa viuda de Grantham (Maggie Smith), madre de Robert”.

Durante las seis temporadas, los personajes tendrán que luchar por romances, escándalos, muertes y mucho más en uno de los períodos más cambiantes de la historia. Las seis temporadas están habilitadas para verse en Amazon Prime Video.

Hernán

Es otra de las producciones de época que están disponible en Amazon Prime Video. La ficción detalla sobre el arribo de los conquistadores españoles a México. Hará hincapié en figura de Hernán Cortés y la conquista de América. Su encuentro con Moctezuma y la caída de Tenochtitlan.

Reparto de ‘Hernan’

Óscar Jaenada

Michel Brown

Ishbel Bautista

Outlander

La serie cuenta la historia de Claire Beauchamp, una enfermera de guerra de 1945 casada con Frank Randall, que misteriosamente es llevada a través del tiempo hasta 1743. En ese lugar ve por primera vez a Jamie Fraser, un joven guerrero escocés, caballeroso y romántico. Con el correr del tiempo, Claire se enamorará de él, viéndose atrapada entre dos hombres muy diferentes en dos vidas distintas.

La serie está disponible en Amazon Prime Video

Reparto de ‘Outlander’