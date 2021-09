Durante la jornada del jueves el gobernador de la provincia, Gerardo Zamora, participó del cierre de campaña virtual realizado por el Frente Cívico por Santiago de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias que se llevarán adelante el próximo domingo y en las cuales la provincia definirá a sus candidatos a Diputado Nacional para los comicios de noviembre.

El gobernador habló durante el acto e instó a los santiagueños a apoyar el frente. Sobre la forma de cerrar la campaña el mandatario aseguró que, “la tuvimos que hacer así, no como quisiéramos, que es reunirnos, darnos la mano, un abrazo, un beso, es tiempo de cuidarnos. Ya vendrán esos tiempos, porque estamos trabajando para recuperarlo. Estamos de pie y decididos a salir”.

“Cuando nacíamos como proyecto político provincial, con políticos de distintos orígenes, con distintas ideas, pero con un objetivo común. Hay que recordar que en ese tiempo veníamos de fracasos institucionales, habíamos fracasado los santiagueños, los políticos santiagueños habían fracasado sobre todas las cosas. Y una de las convicciones que me llevó a esto, a este proyecto, era que cualquier político podía ganar, pero para poner de pie a Santiago necesitábamos de todos, así nacía el Frente Cívico Por Santiago hace 16 años”, sostuvo.

Luego agregó que, “muchos decían que esto era solo electoral, el país está plagado de este tipo de historias, pero estábamos convencidos de que no era así. Hoy nos presentamos con la misma convicción. Nos presentamos bajo el plebiscito sagrado de la votantes en las urnas”.

“Vamos a seguir trabajando por todos. Ese es nuestro mensaje de respeto, de responsabilidad y compromiso que una vez más sometemos a la voluntad de los santiagueños”, dijo.

“No podemos prometer en palabras, como podemos prometer cosas si no hicimos antes las cosas necesarias, como prometerles a los jóvenes educación y capacitación, o para que sean emprendedores que generen trabajo. Cómo podríamos hacerlo sino hubiéramos generado escuelas secundarias en toda la provincia, fibra óptica que lleve internet a toda la provincia, o carreras superiores sino hubiéramos creado la carrera de medicina o el próximo hospital, o producción sin caminos troncales o rutas principales, miles y miles de viviendas, más que en toda la historia, para una vida digna”, enfatizó.

“Lo hecho hecho está a la vista, con aciertos, con errores por eso nos pueden juzgar, nos deben juzgar. Pero también trabajamos en unir a los santiagueños, no vamos a usar un minuto en agraviar o contestar agravios, vamos a usar el tiempo en unir a los santiagueños”, añadió el gobernador.

“Faltan muchas cosas todavía, pero pueden quedarse tranquilos, lo vamos a hacer. Pido a Dios que me acompañe, me ilumine en este camino, que me permita rectificar errores, que me de fuerza para unir a esta patria chica, para unirnos en un camino de realizaciones, aquí estamos con la Lista 501, que no vamos a inundar las calles de alegría por estos tiempos que estamos viviendo, vamos a trabajar todos los días hasta que los santiagueños tengan lo que necesiten para desarrollarse, vamos a discutir o dialogar con quien haya que hacerlo, vamos a seguir trabajando por esto que necesitamos fortalecer, que es la esperanza de este pueblo maravilloso”, cerró Zamora.