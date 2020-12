El Ministerio de Salud del Gobierno de La Pampa comunicó que luego del procesamiento de 753 muestras al final del día martes, se detectaron 168 nuevos diagnósticos positivos para Covid-19, de los cuales 72 corresponden a residentes en Santa Rosa y 41 en General Pico, entre los mas relevantes.

Las cifras se mantienen altas tanto en la provincia como en la ciudad capital, ya que el parte del día 13 informó 139 nuevos diagnósticos positivos con 91 de Santa Rosa, 67 y 21 el día 12, 119 y 38 el 11, y 139 y 74 el 10 de diciembre, respectivamente.

Personal de Salud durante la "Búsqueda Activa" en General Pico (APN)

Estos números indican que el índice de positividad diario para contagios de coronavirus se ubicó en torno al 22,3%, duplicando el 10% recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

Al respecto, el subsecretario de Salud, Gustavo Vera, dijo a Radio Noticias que “el personal de salud está muy preocupado, muy enojado, cansado y con miedo porque los muertos son los nuestros. Tenemos un médico fallecido, y otro profesional y enfermero en estado muy crítico”.

El subsecretario de Salud, Gustavo Vera (Impacto Castex)

“El aumento de los casos tiene que ver con los encuentros sociales, no de trabajo; no cuidarse, no tomar las medidas necesarias y los pactos de silencio. Todos debemos cumplir con el distanciamiento físico, el barbijo y evitar los encuentros sociales. El Estado no puede ser el padre de la gente”, afirmó.

Desde el inicio de la pandemia, en la provincia se registraron un total de 7.265 casos positivos para Covid-19, de los cuales 1.363 permanecen activos, 102 han fallecido y 5.800 se han recuperado. Santa Rosa tiene 716 casos confirmados activos y General Pico 198, entre las ciudades con números mas elevados.