Este jueves tuvo lugar, de forma virtual, la novena sesión ordinaria del Concejo Deliberante de General Pico, en la que tanto los concejales oficialistas del Frejupa como los opositores de la Unión Cívica Radical, de Propuesta Federal y de Unir, presentaron por separado iniciativas para eximir del pago de tasas y derechos a titulares de las actividades económicas que se vieron mas afectadas por la pandemia.

Los proyectos presentados, de similares características, se trabajarán en el seno de las comisiones internas 1 y 2 donde se terminará de debatir los alcances, que tienen por objetivo ofrecer herramientas de acompañamiento al sector privado en el momento de crisis por la baja de actividad producto de las suspensiones o de las restricciones horarias para el funcionamiento.

“Lo que intentamos es que las actividades afectadas por la pandemia no tengan carga tributaria local”, dijo Daniel López, el presidente del Concejo. “Comercio que apuesta, que puede y tiene la posibilidad de la apertura, que no se le cobre, porque no solo se arriesga en un momento crítico sino que también preserva y genera fuentes de trabajo”, expresó.

Daniel López (Infopico)

La ordenanza alcanzaría a las actividades afectadas para que, hasta diciembre de 2021, dejen de pagar gravámenes municipales, y la diferencia entre los proyectos es que “el alcance del proyecto Frejupa va por tasas y derechos, y por la habilitación comercial de emprendimientos que iniciaron este año o que se van a iniciar, y eso no lo establece el proyecto de la oposición”, aclaró López.

Por último, el presidente del Concejo explicó que “la presentación fue consensuada con el Ejecutivo local porque afectamos concretamente la recaudación y el presupuesto municipal”, destacando que “los bloques de la oposición realizaron una presentación similar que tiene una finalidad común que es la de aliviar de alguna manera al sector comercial, y estaremos trabajando en conjunto”, finalizó.