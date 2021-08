La provincia de Santa Fe es la que mayor adhesión registró hasta el momento al plan de vacunación contra el coronavirus. La ministra de Salud, Sonia Martorano, detalló que “el 90% de los mayores de 18 años ya están inscriptos para vacunarse”.

Este porcentaje es mayor del esperado por las autoridades sanitarias, y más teniendo en cuenta las manifestaciones “antivacunas” que se dieron en el territorio santafesino.

De un total de 2.616.765 personas mayores de edad, quedan unas 261 mil que aún no se han anotado para recibir su vacuna. Vale aclarar que el esquema de vacunación es gratuito y no obligatorio, pero clave para frenar el impacto del coronavirus.

La adhesión a la vacunación en Santa Fe superó las expectativas. @MinSaludSantaFe | Twitter

En cuanto al resto de las provincias: en Buenos Aires la adhesión está siendo del 86%; Mendoza del 85, y en Córdoba por ejemplo del 80%.

En cuanto a los menores, ya recibieron una dosis 30 mil chicos de entre 12 y 17 años con comorbilidades, se espera que en los próximos días reciban la citación para completar el esquema con la vacuna Moderna.

El 90% de las personas mayores de 18 años se anotaron para ser vacunadas. @MinSaludSantaFe | Twitter

Del 10% que aún no dio su visto bueno para ser vacunados, no todos lo hacen por estar en contra de la vacuna, sino porque no tienen accesos a internet o desconocen como realizar la inscripción a través del sitio web de la provincia (clic acá).

Otro de los motivos es que no contaban con el DNI actualizado: quienes no lo tengan al día o directamente no cuenten con un DNI pueden acercarse a algún centro de salud para ser vacunados y ser registrados formalmente.