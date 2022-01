Con el objetivo de incrementar el número de vacunados contra el coronavirus en la franja de 3 a 17 años, en la provincia de Santa Fe se dispuso liberar la vacunación para esta población a partir del día lunes 10 de enero.

En horas de la mañana la ministra de Salud, Sonia Martorano señaló que el aumento de contagios y las internaciones en menores no vacunados los puso en alerta, y detalló que entre los niños de 3 a 11 años, el 20% no se aplicó la segunda dosis y que unos 40 mil no fueron vacunados aún.

Desde el lunes la vacunación a menores será sin turno en Santa Fe. Foto: Ministerio de Salud de Santa Fe

En cuanto a los adolescentes, desde el Ministerio detallaron a Aire de Santa Fe que faltarían unos 20 menores ser inoculados. Para que esto se agilice, definieron que no se necesitarán turnos para recibir las dosis de Pfizer (12 a 17) o Sinopharm (3 a 11).

¿Cuántas personas se vacunaron en Santa Fe?

Hasta el momento el 81% de los santafesinos completaron su esquema de vacunación en contra del coronavirus; mientras que el 89% tiene al menos una dosis.

Martorano detalló este martes por la mañana que la mayor cantidad de personas que no completaron el esquema de vacunación pertenece a la franja etarea de 18 a 39 años. Ante esta situación remarcó: “La dosis están esperandolos”.