Marcelo Sain hizo un balance de su gestión en Seguridad de Santa Fe: “Sencillamente fracasé”

Un día después de haber protagonizado un tenso cruce con el intendente Pablo Javkin en Twitter, el ex funcionario provincial Marcelo Sain compartió en la red social un fragmento de una entrevista previa a su gestión en el Organismo de Investigación del MPA y aseguró: “sencillamente fracasé”.

“En agosto de 2014, Gustavo González me entrevistó sobre cuestiones de seguridad y reformas policiales mucho antes que me invitaran a hacerme cargo del Organismo de Investigación del MPA”, contó el ex ministro de Seguridad de Omar Perotti, compartiendo un extracto del diálogo en la red social.

Y agregó: “En 2018, González, Miguel Lifschitz y Jorge Baclini me pidieron que asumiera en el OI. Sabían muy bien qué pensaba al respecto, qué había hecho anteriormente en mi experiencia institucional y supongo que intuirían que no iba a pactar con la camorra, como se vio en esta entrevista”.

Sain compartió una entrevista del 2014 Foto: @marcelo_sain

¿QUé dijo sain en la entrevista?

En este sentido, Sain invitó a ver la entrevista, en la que abarca temas de seguridad, como una posible reforma de la academia policial y sus consecuencias en los sectores de poder que se ven afectados por los procesos de cambio y que “manejan relaciones judiciales, políticas y policiales”.

Con esto, el ex ministro apuntó a que su salida tuvo que ver con no haber podido enfrentar a esos sectores poderosos que podrían haber terminado presos con una posible reforma. “Vale la pena escuchar lo que dije a partir del minuto 14 de la entrevista, premonitorio de lo que ocurrió entre 2019 y 2021. No hubo sorpresas o imprevistos, sencillamente fracasé”, disparó.

El cruce entre javkin y sain en twitter

Tras una requisa en la sede local del Gobierno de Santa Fe ante sospechas de omisiones en el procesamiento de denuncias anónimas sobre narcotráfico y búnkeres en Rosario, el intendente Pablo Javkin lanzó críticas en Twitter contra el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain.

“Parece que el ministro picante en redes cajoneaba denuncias de puestos de venta de droga. No nos quieran explicar más nada... Cuando sufrimos la inseguridad en Rosario, es por cosas como estas”, cuestionó el titular del Palacio de los Leones.

Sain, lejos de quedarse en el molde, cruzó a Javkin y sumó otro capítulo a la guerra entre los dos: “Vos sos una maquina de decir pelotudeces!!!! Cuando asumis la Intendencia Pablo “Yo no fui, yo no tengo nada que ver” Javkin? Fantasma!!!”.