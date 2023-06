Fuerte cruce entre Pablo Javkin y Marcelo Sain en Twitter por la inseguridad en Rosario

Un tenso cruce entre el ex ministro de Seguridad provincial Marcelo Sain y el precandidato a renovar la intendencia de Rosario, Pablo Javkin, calentó la campaña política en redes sociales, de cara a las Elecciones 2023.

La discusión tuvo lugar en Twitter, la plataforma predilecta de la política para desplegar sus mensajes y propuestas. Allí, Sain posteó una sugestiva foto en la que se ve a Javkin sentado al lado de Carolina Losada, Federico Angelini, y el senador Dionisio Scarpín. Como telón de fondo, se puede ver la imagen de la fórmula política que encabeza Patricia Bullrich, referente del Pro.

Los políticos discutieron por la seguridad en Twitter Foto: @marcelo_sain

“Qué hermoso @pablojavkin!!! Siempre fuiste una larva, ahora se ve”, escribió Sain, arrobando al precandidato de Unidos para Cambiar Santa Fe. El intendente contestó rápidamente devolviéndole la chicana: “Sain, si la velocidad de tu lengua se correspondiera con tus acciones, no tendríamos la inseguridad cada vez peor…”.

Pero la cosa no terminó ahí. Ofuscado, el ex titular de la cartera de Seguridad respondió a Javkin lo trató de “chanta”:”Sos un chanta y una mala persona. Me acusaste de cosas horribles de forma infundada ante personas que sabían que mentías. Sos una mala persona!!!”.

Además, agregó: “Y la inseguridad rosarina la construyeron ustedes, los rosarinos, y tus nuevos socios fueron los hacedores. No te hagas el otario, que todos sabemos de la historia rosarina”.

En esta línea, Sain compartió una imagen de un libro de su autoría llamado “Ciudad de pobres corazones, Estado, crimen y violencia narco en Rosario” y le recomendó al mandatario local comprarlo: “Gastate unos mangos y compralo. Vas a ver en detalle la trama mafiosa (de la que ahora formas parte políticamente) prohijando al narco”, acusó.