El Gobierno provincial lanzó el programa Banco Solidario, destinado a municipios, comunas y asociaciones civiles que otorguen microcréditos, brinden capacitación y asistencia técnica a los emprendimientos de la economía social, solidaria y popular. Dichas instituciones se transformarán en instituciones administradoras. Los préstamos serán de hasta $70 mil a tasa 0% a devolver en un plazo de hasta 18 meses.

“Es importante para muchos que sueñan con tener algo mejor en el día a día, que sueñan con que alguien tenga la sensibilidad de acercar una herramienta para aferrarse a ella y mejorarla. Esta es una primera etapa de un programa que vuelve y se va a fortalecer”, dijo el gobernador Omar Perotti.

“El Banco Solidario no ha tenido la misma promoción de acuerdo al gobierno de turno. Cuando el sistema financiero fija las condiciones no existe el microcrédito; cuando el gobierno no tiene la sensibilidad necesaria para saber quién puede acceder y quién no, más allá del capital que tenga, nos queda muchísima gente afuera”, agregó.

Lanzan créditos de $70 mil para emprendedores santafesinos (Gobierno de Santa Fe) Gobierno de Santa Fe

Perotti también señaló que, a través de esta herramienta, “queremos que crezcan las instituciones que se manejen seriamente, que se fortalezcan en el territorio, con la mujer ocupando un rol clave en la administración, en la capacidad de enfrentar las adversidades desde siempre y en la posibilidad de aferrarse a una herramienta que la haga progresar a ella y a su familia”.

“Este programa va a entregar más de 40 millones de pesos a 19 comunas, a 3 municipios y a 23 instituciones intermedias”, manifestó por su parte el ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani. “Tiene la particularidad de posibilitar herramientas para que desarrollen su actividad, para que vayan generando ese empleo que hoy tanto nos hace falta”, añadió.

El programa Banco Solidario fue creado por el decreto N.º 538/05 de la provincia de Santa Fe. En el año 2021 se puso en marcha nuevamente, realizando articulaciones con municipios, comunas y asociaciones civiles, adhiriendo al programa 3 municipios, 19 comunas y 22 asociaciones civiles de diferentes regiones de la provincia, con un universo estimado de posibles sujetos de crédito de 900 personas/créditos.

Son sujetos de los microcréditos las personas físicas o grupos asociativos de bajos recursos que se organicen en torno a la gestión del trabajo autogestivo, en un marco de Economía Social, Solidaria y Popular, que realicen actividades de producción de manufacturas, o comercialización de bienes o servicios, urbanos o rurales y en unidades productivas. Los créditos ofrecidos son de $70.000 a tasa 0% a devolver en un plazo de hasta 18 meses. La inversión provincial para ello es de $ 40.394.040.