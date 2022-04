A 19 años de la mayor inundación que sufrió la ciudad de Santa Fe, en el barrio Centenario prepararon diferentes acciones para que esta tragedia que marcó la vida de los santafesinos no se olvide y haya justicia. Un pasacalles con la frase “La memoria no se inunda” o una banda de luto a 2,60 metros en una columna del barrio para marcar hasta donde llegó el agua en la zona, son algunas de las acciones.

“Es la frase de un vecino de acá, que se inundó, y tuvo la gentileza de regalárnosla. La memoria debe permanecer entre nosotros siempre”, detalló José Cettour, titular de la vecinal Centenario, en diálogo con LT9.

Se cumplen 19 años de la inundación de Santa Fe. Foto: UNO

Al mismo tiempo, Cettour sostuvo: “Tenemos que tener memoria por dos razones: porque los responsables no fueron enjuiciados; y lo otro, porque no hay que olvidar la solidaridad que se desarrolla en los momentos de tragedia”.

Se cumplen 19 años de la inundación de Santa Fe. Foto: LT9

“Cada 29 de abril es una fecha que no queremos olvidar, aunque muchos vecinos no quieren recordar [...] La memoria no se inunda pese a que el agua nos tapó, nos golpeó y lastimó”, comentó Cettour, y remarcó que no hay que olvidar lo que pasó para que no se repita “nunca más una inundación como la del 2003, con un gobierno que no vio, o no quiso ver lo que iba a ocurrir, dejando a más de 100 mil personas bajo agua, sin nada y golpeada para siempre”.

Se cumplen 19 años de la inundación de Santa Fe. Foto: Fraja Morada Veterinaria

Además del pasacalle, se colocaron carteles o bandas de luto en una columna de alumbrado para que se dimensione la altura a la que llegó el agua en aquella zona. “Cuando se coloque el cartel, vamos a recordar que por esta calle pasaban las canoas rescatando gente y llevando alimentos para las personas que se quedaron en los techos cuidando las viviendas”, señaló.

Los demás carteles se colocarán en la entrada del barrio, por donde llegó el agua; y en calle Colón al 3.000, lugar en el que el agua alcanzó la altura máxima: 4,30 metros. Al mismo tiempo, Cettour remarcó que otra cosa que no van a olvidar es la solidaridad de los vecinos y santafesinos “que ayudaron sin dudar un segundo”.