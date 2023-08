Elecciones 2023: Omar Perotti dijo que votaría a Javier Milei en un balotaje con Patricia Bullrich

En las últimas horas, declaraciones radiales del gobernador santafesino Omar Perotti causaron revuelo en el peronismo santafesino y a nivel nacional. El rafaelino se expresó sobre el posible resultado de las Elecciones de octubre y aclaró que, en un escenario de balotaje entre Patricia Bullrich y Javier Milei, daría su voto al candidato de La Libertad Avanza.

Para argumentar su elección, Perotti agregó: “Yo voto a Milei, si es la opción lo voto a él, lo que vimos de Bullrich ya lo vimos y yo no quisiera esa etapa otra vez”. En este sentido, remarcó que, entre el libertario y la candidata de Juntos Por el Cambio, prefiere “darle la alternativa a alguien que plantea algo de manera diferente”.

Y agregó: “Las expectativas que se habían generado con Macri no fueron buenas, ¿por qué no dar la alternativa a que alguien plantee las cosas de manera diferente? Siempre en mis equipos ha habido gente que no venía de la política y siempre traen una mirada mucho más sensible, cercana al día a día de la gente”.

Omar perotti aclaró sus dichos sobre que votaría a milei en un balotaje contra bullrich

Este jueves al mediodía, el también candidato a diputado visitó los estudios de El Tres y, ante la pregunta, intentó aclarar lo dicho horas antes. “Voy a ser claro, voté a Massa; voy a votar a Massa. En el balotaje va a estar Massa contra Milei y voy a votar a Massa”, auguró.

Y agregó: “cuando aparece esta pregunta sobre algo que no va a ser (en referencia al posible balotaje entre Bullrich y Milei) yo ya viví lo que fue el macrismo. Todos saben dónde estoy parado, qué siento, dónde pertenezco”, enfatizó.

Omar perotti le respondió a pablo javkin

El gobernador también le respondió al intendente rosarino Pablo Javkin, que declaró en muchas oportunidades que “a Rosario la abandonaron”, por los problemas de inseguridad y violencia que sufre la ciudad.

En ese sentido, el mandatario provincial admitió que la gente “pide más policías en la calle y eso estamos haciendo”, remarcando la inversión hecha durante su gestión.

“A Rosario siempre la hemos acompañado. No solamente en seguridad, también hemos ayudado económicamente, sobre todo en pandemia cuando se hizo un trabajo de contención y de respuesta sanitaria descomunal”, contestó.