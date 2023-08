Patricia Bullrich: “Es estratégico frenar el caos que tiene Argentina y eso se hace con orden”

La líder del PRO, Patricia Bullrich, sumó a su equipo al reconocido economista, Carlos Melconian. Juntos viajaron a la provincia de Córdoba donde en un ciclo de charlas titulado “Voces Federales”, presentan el plan de gobierno que aplicarían de ganar las elecciones.

“La anomia se tiene que reemplazar por la ley”, sentenció y agregó que va a modificar “la destrucción por la construcción”.

“Las piedras que nos quieran tirar se tienen que convertir en edificios, en caminos, en cosas positivas para la sociedad argentina”, dijo.

“Planteamos un gobierno de transformación y de cambio profundo que ordene el país en base a principios claros. Capitalismo de reglas, la transparencia, todos iguales antes de la ley. Acá no hay más privilegiados. Esto se termina de una vez y para siempre”, aseguró.

“Tenemos una idea fundamental, es estratégico frenar el caos que tiene Argentina y eso se hace con orden. La Argentina necesita orden en lo económico, en la educación, en la convivencia, orden en las relaciones entre las provincias. La Argentina sin orden, la Argentina del caos, es una Argentina ingobernable. La gobernabilidad es cambiar este caos, este vale todo, este saqueo permanente, concreto, este irrespeto a la propiedad privada, esta realidad de ciudadanos que no saben como sobrevivir, que hacer, cuáles son las normas. Cuál es la ley que rige en nuestro país”, explicó.

Patricia Bullrich presenta a Carlos Melconian como su referente en economía. (Pedro Castillo / La Voz) Foto: Pedro Castillo

La dura crítica de Bullrich al Gobierno

La candidata cruzó al presidente Alberto Fernández, sin mencionarlo: “Es muy importante lo que definió Carlos Melconian como principio. Cuando uno toma la decisión de conducir al país, va a unas paso como fuimos nosotros, logra que la adhesión de la gente ponga a una fórmula y a un equipo a conducir al conjunto de Juntos por el Cambio, toma la decisión de hacerse cargo del país en las condiciones en las que el país esta”.

“Esta es una premisa fundamental. No para esconder lo que pasa, si para decir nosotros sabemos perfectamente de donde partimos y a donde queremos llegar. Y no nos asustan los desafíos de cambio profundo verdadero que tenemos que llevar adelante en la Argentina”, explicó.

“Mal seria un presidente que plantee que a la hora de llegar al poder dice que no está en condiciones de administrar lo que recibido. Imagínense cualquier líder del mundo, si dijesen “no nos hacemos cargo”. Imagínense a Churchill diciendo ‘no me animo a entrar a Normandía’. ¿Qué hubiese sido del mundo si aquellos líderes que generaron esos cambios de fondo que hoy se viven, si al momento de tomar la decisión de hacer lo que le dijeron a la gente que iban a hacer dicen ‘Esto no es para mí'?”, se preguntó.

“Esto que pasa en la Argentina, nosotros tanto yo como todo mi equipo estamos decididos a llevar adelante los cambios, recibamos la situación que recibamos del país”, sentenció.

El diagnóstico de Argentina

La candidata realizó un duro diagnóstico de la realidad que atraviesa el país: “Nunca los argentinos vivimos una situación tan dura. Nunca estuvimos tan faltos de horizonte. Nunca tuvimos un muro que nos separa del futuro. Nunca pensamos que íbamos a llegar a esta situación. Sin embargo, haber llegado a este momento nos plantea una reflexión profunda, que significa que no vamos a lograr cambiar lo que tenemos que cambiar si volvemos a probar las mismas herramientas. El cambio no es una idea abstracta. El cambio es una necesidad irrenunciable de una Argentina que quiere tener futuro”.

“Lo primero que nos preguntamos es que vamos a hacer desde esta situación de anomia, hoy en plena Ciudad de Buenos Aires mataron a un hombre de 42 años que tiene familia y un nene de 2 años. Esa Argentina en la que salís a tomar un colectivo y no sabes si llegas. Donde cambian los precios todos los días. La Argentina de los jóvenes que se van. Es una Argentina de la angustia. Este es el país que tenemos que cambiar”, agregó la candidata.

Patricia Bullrich presenta a Carlos Melconian como su referente en economía. (Pedro Castillo / La Voz) Foto: Pedro Castillo

“Hay que entender que atrás de cada una de las cosas que hagamos hay una familia, un negocio, un comercio en el lugar más recóndito del país que quiere previsibilidad para poder apostar y poder pensar que este país no es una Argentina de un día, sino que se proyecta al futuro. Esa argentina humanista es la que queremos. El ser humano en el centro”, dijo la exministra.

“¿Por qué lloran hoy los argentinos? Lloran todos los días, en cada rincón. Porque se sienten que no son el centro, que el poder se ha concentrado en un Estado burocrático y que la gente es solo un instrumento de ese poder”, aseguró.

“El centro de la economía de un país son las personas, las empresas, los emprendedores, los que trabajan. Todos esos son los que tenemos que pensar. Eso es dar vuelta la mirada. Si el ser humano está bien, la economía va a estar bien, porque van a tener las herramientas. La concentración de poder lo único que hace es sacar, sacar, sacar. Nosotros queremos devolver, devolver, devolver, para que las personas puedan hacer”, finalizó.