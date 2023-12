Confusión al volante: tras el anuncio presidencial, aclaran si la RTO es obligatoria en Santa Fe

Luego de que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei generara algunas confusiones respecto a la documentación necesaria para trasladarse en auto, la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Fe aclaró este martes la situación respecto a la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y su obligatoriedad en la provincia.

Al respecto, el director de Capacitación y Comunicación de la APSV, Sebastián Kelman, aclaró cuestiones: “Con el decreto no cambió absolutamente nada, se sigue exigiendo la misma documentación que se pedía antes porque no se derogó la ley de Tránsito. Lo que cambió es la forma de registración, no de circulación”.

Con esto, el funcionario dejó en claro que la documentación que se requiere para transitar dentro de la provincia sigue siendo la misma que antes del DNU: Licencia de conducir vigente, cédula de identificación del automotor, póliza de seguro, recibo de última patente paga, DNI del conductor y la oblea de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO).

“La falta de parte de esta documentación genera una multa. En el caso de que el conductor circule sin registro, se le puede retener el vehículo hasta que se presente alguien con licencia vigente. Mientras que si el carnet está vencido, podrá seguir circulando pero se le labrará el acta”, remarcó Kelman.

¿qué valor tiene la rto en santa fe?

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) establece un Precio Único del Servicio, fijado en Unidades Fijas (UF). Cada Unidad Fija (UF) equivale al precio que publica mensualmente la Agencia Provincial de Seguridad Vial correspondiente a un (1) litro de nafta súper de las estaciones de servicio YPF del Automóvil Club Argentino de Santa Fe.

El valor de la RTO quedó valuado en 33 UF; es decir, 33 litros de nafta súper. Los incrementos en los talleres se dan casi en forma automática, cuando sube el combustible, por lo que podría darse un aumento en la tarifa de la RTO durante las próximas semanas.