Frente a las críticas hacia la política nacional para frenar al narcotráfico, Aníbal Fernández afirmó este martes que Maximiliano Pullaro hace “más ruido que una caja de maracas”. El ministro de Seguridad aludió de esta forma a la gestión del diputado provincial cuando fue parte del Gobierno de Santa Fe.

“Qué pedazo de rufián”, expresó el ex jefe de Gabinete sobre el legislador de la Unión Cívica Radical (UCR). Mediante su cuenta de Twitter, respondió en duros términos a las críticas del dirigente de Juntos por el Cambio frente a las sospechas del consumo de droga envenenada en Rosario.

El día anterior, Pullaro afirmó en un reportaje con Radio Rivadavia que Fernández “no sabe lo que es combatir contra el narcotráfico”. El funcionario nacional recogió el guante en redes sociales y aseveró: “Si no supiera de lo mío, sin duda consultaría a los que saben, que sean serios, honestos, y comprometidos. Mercenarios sobran”.

El ministro de Seguridad puso la lupa sobre el trabajo del diputado provincial cuando estuvo al frente de esa cartera en Santa Fe. En particular recordó la relación con Alejandro Druetta, exjefe del área de Contrainteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI) y condenado como organizador de una banda que vendía drogas con protección del estado.

Fernández sostuvo que el uniformado fue “uno de los grandes recaudadores” del dinero narco y publicó una imagen de ambos. “Esta foto es un dolor de huevos para Maximiliano Pullaro”, sentenció.

Maximiliano Pullaro le respondió a Aníbal Fernández

Más tarde, el dirigente radical replicó por la misma vía: “Todos los agravios que vienen de su parte no hacen más que enaltecerme y confirmar que ando por la vereda correcta”.

“Hable menos y ocupése más de ayudar a Santa Fe, que sufre mientras usted ironiza y acusa sin saber”, le reclamó Pullaro al ministro de Seguridad de la Nación.

El exintegrante del Frente Progresista se jactó de que “todas las organizaciones narcos fueron detenidas” en la provincia durante su gestión y la del fallecido exgobernador Miguel Lifschitz. “Cuando metés preso a todos y les rematas los bienes, es porque no pactás con ninguno. Yo sé que para usted no pactar no es un valor, para mí sí”, concluyó.

Pullaro le pidió a Fernández que “se haga cargo del avance de las mafias y diseñe un plan” para resolver el problema. “La sociedad no necesita un ministro de Seguridad de la Nación que se monte en operaciones berretas contra opositores”, concluyó.