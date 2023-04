A 20 años de la inundación en Santa Fe: la memoria y el pedido de Justicia siguen vigentes

Este 29 de abril se cumple un nuevo aniversario de la trágica inundación en la ciudad de Santa Fe que terminó con más de 150 personas fallecidas y pérdidas materiales millonarias. A 20 años de la tragedia que marcó las carreras de algunos funcionarios de Carlos Reutemann, la memoria sigue activa.

Fue en 2003. Ese día el río no pudo contener su caudal y las defensas que protegían la ciudad se desbordaron, haciendo que el agua, implacable e incontenible, ingresara primero a los barrios del oeste de la capital, justo donde las obras de protección contra inundaciones estaban inconclusas. Al entrar, el agua no encontró salida y se acumuló, creciendo el nivel dentro de la ciudad, la defensa terminó siendo una trampa.

158 personas murieron durante la emergencia hídrica. Foto: Elonce.com

A 20 años de la tragedia, los santafesinos recuerdan con imágenes. Foto: @martinferdez_

Ese día, el Salado marcó 7.89 metros de altura en Ruta Provincial 70, en la zona de Recreo, donde se produjo el pico de la crecida. Desde el momento del desborde, el agua se apoderó de todo a su paso y, por la noche, un tercio de los barrios de la capital estaban completamente tapados de agua. Ese día murieron 158 personas. Para sacar el agua, hubo que dinamitar la avenida Mar Argentino al sur, en la defensa oeste.

¿Qué pasó con la causa por la crecida en santa fe en 2003?

Este sábado, en el “Día de la Memoria y Solidaridad de la Inundación de Santa Fe y alrededores”, miles de santafesinos se volcaron a las redes sociales para recordar la trágica jornada desde sus propias miradas y renovar el pedido de justicia.

La inundación motivó una causa judicial que cerró expedientes en febrero del 2019, cuando se condeno a 3 años de prisión condicional al exministro de Obras Públicas de la provincia, Edgardo Berli, y al ex director de Hidráulica, Ricardo Fratti, ambos declarados culpables de estrago culposo.

Carlos Reutemann, entonces gobernador provincial, no fue imputado en la causa. En ese momento, una frase del funcionario resonó en la prensa y en los ciudadanos: “Que yo sepa, en lo personal no he tenido ninguna información de este tipo, a mi absolutamente nadie me ha avisado”.

¿Podría suceder otra inundación como la de 2003 en la ciudad de Santa Fe?

Antes de la inundación de 2003, la ciudad tenía sólo un tercio de los desagües que necesitaba, según el Plan Director elaborado por el Instituto Nacional del Agua en el año 2000. Además, todos los desagües estaban ubicados en la zona centro. En consecuencia, cada vez que llovía quedaban anegados barrios enteros. Para resolver el problema, a lo largo de los años se hicieron 19 desagües troncales ubicados en las zonas norte y oeste de la ciudad con fondos nacionales, provinciales y municipales.

Además, desde 2007 funciona un sistema de Alerta Temprana que depende del gobierno provincial, con acceso constante del Municipio de la ciudad capital. Sumado a esto, Santa Fe cuenta con un software de monitoreo que controla el riesgo hídrico.

Hoy, la defensa oeste está diseñada para soportar un caudal similar al de 2003 y se “cerró la puertita por donde entró el agua”, dijo a El Litoral la hidróloga Silvina Serra, quien por entonces era docente universitaria y está hoy al frente de la Secretaría de Infraestructura y Gestión Hídrica de la Municipalidad de Santa Fe.

Consultada sobre si hoy en día la ciudad está preparada para resistir una emergencia hídrica, Serra respondió: “Una emergencia como la que tuvimos en 2003, sí. Una emergencia del río Paraná, es un poquito más complicado porque tenemos muchos barrios en zona de la Costa con suelo arenoso, en donde el terraplén evita que el agua ingrese, pero filtra. Entonces tenemos que tener cuidado. En hidrología nunca hablamos de riesgo cero, porque nunca sabemos qué eventos nuevos pueden llegar a ocurrir”.