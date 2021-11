El intendente radical Juan Manuel Ojeda no dudó en criticar a su propio gobierno. El jefe comunal malargüino cuestionó la resolución de la Dirección General de Escuelas que prohíbe adherir al asueto cuando los departamentos festejan el aniversario y se dictan clases con normalidad.

Para zanjar esta disputa entre la provincia y los municipios, el intendente pidió que intervenga la Legislatura.

Las declaraciones del intendente malargüino fueron en la previa de los festejos por el 71° aniversario departamental y el detalle, no menor, es es que a su lado estaban funcionarios del Ejecutivo provincial. La conferencia fue al término de la firma de un convenio entre la comuna y Defensa del Consumidor de Mendoza.

“La Dirección General Escuelas es quien pone el límite y no hace el asueto como el resto de las actividades. Es algo que les pasa a todos los departamentos de la provincia de Mendoza”, comenzó diciendo el intendente radical.

Para Ojeda la medida que dispuso la DGE durante el gobierno de Alfredo Cornejo y continua vigente con Rodolfo Suárez, no respeta la autonomía municipal.

El intendente Juan Manuel Ojeda encabezó el acto protocolar por el aniversario departamental.

“Hablamos de autonomías municipales, de la importancia de los gobiernos locales y no es bueno que los niños y la población en general quieran participar del festejo y no lo podamos hacer porque no se asume ese asueto por parte de entidades del gobierno”, agregó el jefe comunal.

Según Ojeda, remitió una nota a la Casa de las Leyes mendocina para que los legisladores intervengan de lleno en el tema y dicten una norma que establezca el asueto generalizado en los departamentos en el día de su cumpleaños.

El intendente no se anduvo con vueltas y criticó el hecho de tener que armar el programa de actos por el cumpleaños departamental, en particular el acto protocolar y el desfile, para que no coincida con el horario escolar.

“En el caso de Malargüe hay un gran valor histórico y cultural, una idiosincrasia, un patrimonio intangible alrededor del festejo del aniversario de departamento que no lo podemos perder”, afirmó el intendente.

Sobre el final, el intendente malargüino volvió a solicitar la intervención de la Legislatura “para que todos los organismos provinciales respeten los asuetos en el marco del aniversario de un departamento”.