El funcionario que realizó la denuncia contra un médico y el dueño de tres geriátricos de San Rafael, tras haber sido detectadas irregularidades con el ofrecimiento de vacunas contra el Covid-19, brindó un pormenorizado informe ante la Comisión de Salud de Diputados.

Abel Freidemberg, director Regional Zona Sur del Ministerio de Salud, expuso ante los legisladores de la comisión pertinente de la Cámara Baja de Mendoza.

El funcionario, durante una reunión virtual expresó que “yo tomé conocimiento por una llamada, el día sábado por la tarde, donde me consultaban cómo era el trámite de vacunación, si había algún otro lugar habilitado y demás. Ante esa llamada anónima, le pedí que me dijera cómo se había enterado y me manifiesta que es a través de un grupo de WhatsApp donde un médico invitaba a vacunar o a formar un grupo de vacunación en un domicilio particular”, señaló Freidemberg.

“Le pedí que me pasara un audio para tener alguna prueba, lo hizo e incluso me pasó un mensaje escrito; esto fue entre las 16 y las 18 y en ese tiempo me contacté con el Poder Judicial, desde donde luego me contactan con el fiscal de turno y radico la denuncia ante la certeza de estar ante un hecho ilícito, algo irregular e ilegal”, añadió.

Freidemberg, sostuvo que a partir de ahí y ya con las actuaciones judiciales en marcha, “agrego otras pruebas de las que me voy haciendo con posterioridad”, incluso “un trabajo que estuvimos haciendo con el Ministerio el año pasado de relevamiento de geriátricos, donde había un punto de encuentro y puse en la mañana temprano a disposición del fiscal prueba de planillas, del reglamento del geriátrico, dueño y responsables médicos – técnicos, más la planilla con el domicilio de la persona de este geriátrico y el responsable técnico, que era el médico que las ofrecía”.

El funcionario agregó que además de la vía judicial, desde el ministerio de Salud “iniciamos la investigación administrativa correspondiente este mismo domingo. Está todo en actas y en curso, tanto de parte del Ministerio como de la Justicia”, subrayó.

Finalmente afirmó que “tenemos la trazabilidad de estas vacunas” y que se están haciendo recorridas por otros geriátricos, al tiempo que agregó que “la primera dosis (que recibió la población del geriátrico) era Covishield y esta segunda dosis que se estaba repartiendo era AstraZeneca. La convocatoria era para AstraZeneca”.