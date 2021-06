Este lunes por la tarde los sanrafaelinos conocieron una triste noticia. José Quispe, más conocido como el achurero solidario, falleció por su cuadro agravado en coronavirus. El hombre transitaba una neumonía bilateral y había estado internado en terapia intensiva con asistencia respiratoria, hasta el momento de su muerte.

Quispe contrajo el virus junto a su familia, quienes lo atravesaron de manera leve, siendo sus síntomas dolor de cabeza y tos. Siendo que José sufría de asma con anterioridad, su caso fue mucho más complicado y con los días empeoró.

El achurero solidario

José Quispe fue conocido por todo San Rafael por su trabajo solidario, ganando así el nombre de achurero solidario.

Todos los días desde hace un año, el hombre recorría los diferentes barrios del departamento en busca de ofrecer donaciones de achuras a quienes más lo necesitan. Tal fue la acción solidaria que realizaba el hombre, que llegó a entregar 40 kilos por día, beneficiando así a 40 familias.

A las donaciones de las achuras entregadas por Jose, se le sumó el pan y cloro otorgado por el Municipio de San Rafael.

Sin dudas fue un hombre con un corazón para la gente, ya que persona que llegaba a su camión, era persona que se iba con una donación. Quispe también ofrecía carne de asado a precio barato, pero vender no era su objetivo principal.

“Para mi es una satisfacción muy linda. Ves la necesidad de mucha gente, ves la otra parte de la gente, donde te compran para que yo pueda seguir ayudando, porque esto es simple, yo no soy un empresario, entonces si la gente no me compra yo no lo podría hacer directamente. Tengo dos tipos de gente, la que me necesita y la que me va a buscar y me dice gracias, te vengo a comprar para que sigas haciendo lo que estás haciendo, entonces son satisfacciones muy lindas”, dijo Quispe al Diario Mendoza Sur.

El achurero solidario se hizo querer, no solamente por sus donaciones y ayudas, sino por su manera amable de ser. Su partida fue lamentada por el intendente Emir Felix y cientos de vecinos por las redes sociales. Desde el Facebook del municipio se le dedicaron unas palabras en homenaje, un posteo que rápidamente se viralizó.