La crisis económica generada por el coronavirus y todas la medidas restrictivas que se tomaron a su alrededor fueron sumamente perjudiciales para más de una empresa, sea grande o chica. Sin embargo dos amigos sanrafaelinos, Tomás Pawly (30) y Bruno Castillo (27), transformaron un escenario por demás negativo en una oportunidad única.

Tomás y Bruno crearon en San Rafael en plena cuarentena un gin que en su proceso de elaboración tiene un ingrediente tan peculiar como distintivo al compararlo con bebidas similares, está hecho a base de jarilla.

Tomás Pawly y Bruno Castillo los cradores del gin a base de jarilla en San Rafael. Foto: Gentileza Andes Gin

Para reafirmar que estaban por el buen camino, el año pasado enviaron el destilado a un concurso internacional en Londres, el “International Wine and Spirit Competition” y el resultado fue sumamente satisfactorio: se consagró como el mejor del mundo al obtener la medalla de oro.

Desde entonces Bruno y Tomás no paran de crecer con Andes Gin Mountain Dry y ahora están listos para exportar a Perú. La primera tanda es de 11.000 botellas.

Un Gin netamente sanrafaelino

Pawly es especialista en marketing y Castillo están formados en ingeniería química y enología. Durante la pandemia decidieron unir conocimiento y comenzaron a trabajar en la elaboración de un gin.

Al cabo de varias pruebas, el destilado tomó cuerpo y como parte de ese proceso se animaron a enviarlo al concurso en Londres.

Como eran tiempos de pandemia, solamente mandaron las muestras y quedaron a la espera del resultado. En ese momento, la bebida no contaba con etiqueta y ni siquiera estaba en el mercado, sin embargo el sueño y las esperanzas nunca declinaron, es más, había una fe ciega depositada en el ingrediente característico de San Rafael, la jarilla.

Andes Gin fue creado en San Rafael y ganó la medalla de oro en Londres. Foto: Gentileza Andes Gin

“Está fabricado a base de jarilla y por eso tiene una característica tan especial en el sabor en boca”, contó Bruno Castillo, el ideólogo del gin.

La noticia de la medalla de oro no hizo más que confirmar que Bruno y Tomás iban por el buen camino y avanzaron en la puesta en marcha de una destilería propia en San Rafael.

Pero a poco de andar y frente a cualquier proyección, dieron un salto gigante y hasta inesperado, incorporaron a un socio más y se abrieron las puertas de Latinoamérica. Junto al empresario Gustavo Milutín (28), también mendocino, invertirán con Andes Gin en Perú.

Milutín es economista y tiene en Perú una empresa vinculada a las bebidas y los alimentos.

“El proyecto de Pawly y Castillo me interesa mucho así que decidí sumarme como inversionista. Mi empresa actuaría como importadora porque ya tengo toda la estructura armada. Vamos a empezar por Perú pero luego seguiremos por otros países”, comentó Milutín.

“Decidimos invertir juntos y abriremos una importadora en Perú. Estamos comenzando con un contrato internacional de 11.000 botellas de Andes Gin Mountain Dry, que se entregarán en el transcurso de un año”, agregó Pawly.

En 17 provincias argentinas y Latinoamérica

La exportación comenzó por Perú, sin embargo ya están proyectando llegar con Andes Gin al resto de Latinoamérica.

“El objetivo, entre varios que estamos desarrollando, es que el gin no sea sólo mendocino ni argentino, si no andino y regional. Empezamos por Perú pero vamos a ir a Colombia y a Chile, allí también queremos exportar. No queremos encerrar a la marca en Mendoza, ni siquiera en Argentina, por eso buscamos nuevos horizontes para expandirnos y que se conozca afuera”, reflexionó tomas Pawly.

Gustavo Milutín y Tomás Pawly. Foto: Gentileza

“En este momento estamos pendientes de unas aprobaciones de Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) pero en junio deberíamos empezar. Yo estoy empezando mi carrera como inversionista y me sumo al proyecto de Andes Gin. El objetivo es desarrollar un fondo dentro del rubro bebidas y alimentos, tanto en Perú como en otros países e incluso en distintas provincias de Argentina”, se explayó Milutín.

“Perú es un lugar que recibe un turismo internacional impresionante. Es importantísimo que el turista que no viene a Argentina y elige Machu Picchu, por ejemplo, igual tenga el producto de la cordillera de los Andes”, concluyó el empresario.

En lo que hace a las ventas en Argentina, Andes Gin se comercializará la bebida a través de la cadena Go Bar y se venderá, de esa manera, en 17 provincias.