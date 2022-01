El jueves de la semana pasada en Bahía Los Sentidos, ubicado en Los Reyunos, la familia de Valentina llegó a un camping para pasar el día y disfrutar de sus vacaciones. La madre aclaró que antes de ingresar al lugar preguntó si el espero de agua era apto para bañarse y que la respuesta fue que sí.

Mientras Joaquín estaba con su familia en el agua se ahogó y aunque se le brindó primeros auxilios el joven de 17 años falleció. “El RCP lo comenzaron a hacer médicos turistas que estaban ahí”, aclara Valentina. Luego lo subieron a una camioneta particular para llevarlo a emergencias con rumbo a una salita médica.

Al llegar a la salita Valentina Bolla dijo: “No estaba preparada, no tenía médicos, ni ambulancia, los enfermeros no estaban avisados que nosotros íbamos. La ambulancia llegó a los 40 minutos, cuando mi hijo ya estaba muerto”.

La muerte del joven de 17 años podría haberse evitado si se actuaba con más rapidez y los elementos necesarios. Foto: Facebook

“Mi hijo no está porque no estaban preparados para eso, porque no hay quien socorra en una emergencia que sea rápido”, indico la mujer en su relato. Joaquín falleció en una salita de Villa 25 de Mayo, tras la falta de recursos en el lugar.

La mujer alertó que cuando su hijo salió del balneario estaba con vida, ya que había vomitado el agua que tenía y según los médicos que lo asistieron el adolescente tenía pulso. La falta más grave fue no haber tenido acceso a un respirador para que los pulmones volvieran a funcionar correctamente.

La madre de Joaquín apuntó también a la falta de guardavidas y personas rescatistas en la zona. Además, hizo una crítica y un llamado a las personas que deben controlar el buen funcionamiento de estos espacios públicos. Desde salud nadie se comunicó con ella luego del fallecimiento.

Por el hecho hay una causa penal abierta, con posibilidad de cambio a una causa civil, tras la negligencia. Valentina pide que en el lugar tengan las condiciones que deben tener: “Yo quiero que esto no le pase a esta familia, que no vuelva a ocurrir. Y no solamente del agua porque no se trata solo de eso”, cerró.