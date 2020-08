Desde San Luis, Karen Mohamed está desesperada por conocer como está su familia que contrajo coronavirus y están aislados en San Rafael.

Karen se trasladó a la vecina provincia 9 años atrás por trabajo y allá formó una familia. Si bien permanece en contacto asiduamente con el resto del núcleo familiar, eso cambió rotundamente a partir del lunes 17.

Una de las hermanas dio positivo para Covid-19 y a partir de ahí se aisló al resto de los integrantes del núcleo familiar porque comenzaron a tener síntomas compatibles con la enfermedad. La más grave de todas es la madre que se le declaró una neumonía.

Salvo por un mensaje de whatsapp que pudo enviar la mamá, nada más supo de ella y por estos días no encuentra eco en las autoridades sanitarias para tomar contacto o recibir noticias certeras sobre su salud.

“Quien más nos preocupaba es mi mamá. Hasta el miércoles o jueves podíamos comunicarnos con ella, estaba con mucho dolor de garganta y en el pecho y ya casi no podía hablar”, contó Karen en diálogo con FM Vos en San Rafael.

“Mi desesperación es porque uno llama al hospital, y más siendo familiar directo, y no sabemos nada. Estoy a 300 kilómetros y se me puede pasar cualquier cosa por la cabeza. Mi padrastro es persona de riesgo, es diabético y tiene cirrosis. La última respuesta que me dieron fue que llame en la mañana y hable con algún médico, pero yo pido que me digan cómo están, si realizaron y tienen los resultados de Covid, porque sabemos que tienen todos los síntomas, pero nada. Pedimos que nos entiendan como familiares. Lo único que pido es que me digan cómo está mi madre y padrastro”, dijo a la emisora sanrafaelina.

En cuanto al resto de la familia, la mujer aseguró que “están aislados y no se pueden contactar, ya que son contactos estrechos. Lo que hemos podido saber es por amistades. Te digo que quedaron dos de mis hermanas menores y fue mi hermano a visitar a mi madre el domingo y se tuvo que quedar ahí con ellas, si no estarían solas. Ellas tienen 15 y 10 años”, sostuvo.

“El reclamo es que sean más humanos a la hora de dar información a un familiar directo. Voy a seguir insistiendo hasta que me atienda un médico y me dé la información. Ese es el dolor que tengo, la desesperación que tengo. La única forma en que puedo ayudar es con dinero por ahora a mi familia, pero no sabemos nada. Ojalá pueda hablar con alguien”, concluyó Karen.