“Estoy bien y la atención es muy buena. Tuve como unas aginas pero ahora está todo bien”, dijo Rodolfo Schmitt (56) el empresario alvearense que se convirtió en el primer caso de coronavirus positivo en General Alvear.

Schmitt se presentó espontáneamente en el hospital Enfermeros Argentinos el lunes pasado luego de haber estado en Mendoza. En principio el nexo con el virus es su hermana que dio positivo el domingo pasado.

“Viaje a Mendoza por trámites personales y laborales, estuve un par de días y volví el lunes, de la otra semana (27 de julio). En los días siguientes me sentí como si hubiera tenido unas anginas o refrío, por lo que me quedé en la casa, después perdí el olfato. Ya sobre el fin de semana me llegó un decreto del intendente que todas las personas que viajan a Mendoza (o zonas con circulación viral) deben hacerse el hisopado y por último mi hermana da positivo el domingo pasado, por eso el lunes me presenté en el hospital”, relató.

“Ahora estoy bien y la atención en el hospital es fantástica, realmente es muy buena”, agregó.

En cuanto a la fuente del contagio, todo indica que es la hermana, sin embargo los epidemiólogos dejan una puerta abierta a otras alternativas.

“Estuve con mi hermana pero unos 10 días antes de que ella fue diagnosticada con coronavirus, por eso los especialistas tienen algunas reservas. Igual todo es por lo que estuve en Mendoza”, comentó Schemitt.

Si bien el empresario se encargó de comunicar vía Whastapp que los testeos en la familia dieron negativo, el director del hospital Enfermeros Argentinos hizo oficial la noticia.

“Es importante que la familia haya dado negativo porque eso significa que no hubo una ola de contagios”, remarcó Fabio Gómez Parra, director del hospital.

Como medida precautoria, en total permanecen aisladas unas 8 personas que estuvieron en contacto con el paciente en los días previos a su aislamiento, entre ellos está la familia conviviente.

Por estos días, Rodolfo es el hombre más nombrado del departamento sureño y hasta hay un sticker que lo tiene como protagonista que se viralizó en los celulares.

“No le he visto, espero que me llegue”, dijo con risas de por medio.