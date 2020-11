Efectivos de la Comisaria Seccional 29°, Comando Radioeléctrico y del grupo COAR participaron del procedimiento en la madrugada de este último domingo en una quinta rural ubicada en la intersección de las rutas provinciales 55 y 2, en el paraje Las Pulgas en Villa Mercedes.

“Realizábamos recorridos de prevención por la zona, donde observamos varios autos estacionados en el frente del domicilio citado. Se constató que en el interior había una fiesta” señaló el personal policial en el lugar.

“Lamentablemente la gente no entiende que no puede realizar ni participar de este tipo de reuniones en plena pandemia. Había más de ciento cincuenta personas, unos setenta autos y entre sus conductores se detectó que un alto porcentaje no superó los controles de alcoholemia. No es la primera vez que ocurre esto en ese predio. Fue necesaria la presencia de personal policial de distintas dependencias”, señaló el jefe de la Unidad Regional de Orden Público II, comisario general Oscar Contrera, señaló al Diario de la República.

La identificación de las personas fue un operativo en conjunto entre efectivos de la Comisaria Seccional 29°, Comando Radioeléctrico y del grupo COAR y como era una fiesta el personal del Control Urbano Municipal de Villa Mercedes realizó las pruebas de alcoholemia y actas de infracción correspondientes. Según fuentes policiales, el 65 por ciento de las personas dio positivo alcoholemia.

Fiesta clandestina en Villa Mercedes

Al propietario de la finca se le inició un sumario por incumplimiento de los artículos 205 y 239 del Código Penal Argentino. Tomó intervención el Juzgado Contravencional N°2 de la Segunda Circunscripción Judicial quien continuará con las tareas procesales correspondientes a unas 50 personas porque muchas escaparon del lugar hacia los campos linderos incluso abandonando vehículos.