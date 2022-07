Este miércoles por la noche, la causa de Guadalupe Lucero se vio sacudida cuando un joven de 26 años se hizo presente en la Comisaría 2° de la ciudad de San Luis y, en sus declaraciones, aseguró haber asesinado a la pequeña que está desaparecida hace más de un año.

Esto se dio en medio de un operativo que realizaban Gendarmería y personal del Sifebu en la provincia, en que intentaban llevar a cabo una reconstrucción del caso. Pero, al enterarse de esto, la causa dio un giro de 180°.

Sergio Andrés Ponce es el nombre de este joven de 26 años que padece de esquizofrenia y fue a auto incriminarse. En sus declaraciones, dio dos versiones distintas de cómo había asesinado presuntamente a Guadalupe y generó un gran despliegue de las autoridades.

Sergio Ponce, el joven con esquizofrenia que aseguró haber asesinado a Guadalupe Lucero Foto: El Chorrillero

Tras la realización de rastrillajes y de un allanamiento en su vivienda este jueves por la tarde noche, el hombre fue internado en el Hospital de Salud mental de la capital, diagnosticado con “descompensación psicótica”.

Vecina de la familia de Sergio Ponce, quien dijo haber matado a Guadalupe Lucero Foto: Amanecer Informados

En el lugar, una vecina de la familia de Sergio fue entrevistada por varios medios locales.

Al respecto, pronunció que conocía a la familia hace muchos años. “Vinimos a vivir juntos al barrio cuando nos entregaron las casas”, expresó al medio Amanecer Informados. Además, contó que ella cuidaba de Sergio y sus hermanos cuando eran chicos.

“Es un bello niño, no tengo nada que decir. Yo lo amo… Es una familia realmente muy buena, yo les he cuidado a los niños cuando eran chiquitos, por eso me impacta tanto esto. Yo ruego a Dios que esto sea algo pasajero”, añadió la mujer.

Guadalupe Lucero. Foto: @SantiagoPeretti

Por otra parte, aseguró desconocer que el joven padece esquizofrenia. “Es un niño normal para nosotros, jamás lo vimos con algún ataque o algo que nos hiciera resguardarlo más”, comentó.

También dijo que Sergio vive con su madre y que, por más que declaró desconocer si trabaja, dijo saber que son “niños ocupados”. “Siempre que me lo he encontrado en la calle me ha saludado muy bien. Es un chico del que no tenemos nada que decir... Siempre ha sido muy respetuoso, jamás hemos tenido algún altercado con alguno, ni nada”, concluyó la mujer.