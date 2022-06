La mamá de Guadalupe Lucero, Yamila Cialone, se manifestó a través de Facebook en contra de la policía de San Luis y pidió, una vez más, que intervenga la policía Federal, luego de que un joven se autoincriminara y confesara que mató a la niña que desapareció hace poco más de un año.

Tras conocerse que el joven identificado como Sergio Ponce se presentó en la Comisaría 2° de la ciudad de San Luis y declaró haber secuestrado y asesinado a Guadalupe Lucero, Yamila Cialone se expresó en Facebook.

Yamila Cialone junto a Guadalupe Lucero, su hija

“La policía provincial se niega a dejar actuar a federal -escribió la mamá de Guada-. Hace horas estoy esperando que pasen el oficio a federal ... Que carajos hace Virgina Palacios tocando la causa de mi hija. Y armando todo esto. Basta!! Hasta cuándo vamos a esperar que manden el oficio a fiscalía federal.???”

Pero la bronca, la impotencia y el apoyo de sus seguidores fue mayor en un segundo posteo de la madrugada de este jueves. En esta oportunidad, también cuestionó la cobertura que se está haciendo sobre las declaraciones del muchacho con brotes esquizofrénicos, según su familia.

“Bueno se supone que uno no puede decir nada porque ya salen los medios creando su perspectiva....”, arranca el mensaje.

El descargo de Yamila Cialone, mamá de Guadalupe, tras la declaración del joven con esquizofrenia que se atribuyó la autoría del crimen de la nena (Facebook)

Y sigue: “Es lógico que la familia cuestiona el actuar policía de la provincia... Hace 1 año estamos buscando a Guada, va una persona a declarar a una comisaría provincial sobre Guada y lo primero que hacen es avisar a los medios... Y la familia?????? Bien gracias!! Nos enteramos por todos los medios, nadie nos llamó ni nos informó... nos compartieron la publicación de un medio...

“Los medios salen al aire y ya dan por asentado que lo que dice ese loco es cierto... No.... hay medidas antes, hay que ser éticos, ante semejante declaración primero es resguardar la información, seguro tener pruebas antes de largar algo tan delicado, tercero si esto es cierto, disculpen justicia provincial, pero se les pasó por alto esta persona en los primeros días de investigación que tenía a cargo en su momento.”

En este contexto, Yamila cuestionó a las decisiones de los uniformados puntanos de no informar a la Policía Federal. “Seamos coherentes está gendarmería en San Luis, Protex, SIFEBU entre otros grupos nacionales en la búsqueda de Guada y justamente la policía de San Luis con fiscal (mencionada) salen a tomar medidas en cuanto a los dichos de esta persona sin dar aviso a Federal...”

La mamá de Guadalupe insistió en su solicitud de otras ocasiones: “Como familia pedimos automáticamente que la Federal intervenga, no confiamos en el proceder de la provincia... Y anoche siendo las 03 am más o menos Fiscalía recibe el oficio y se pone enfrente de los procedimientos.... Tiempo suficiente para generar una noticia, un rastrillaje sin resultados”.

Tras aclarar que vivió “una noche infernal” por escuchar lo que supuestamente este muchacho le hizo a su hija, cuestionó: “El pibe en su casa custodiado, estamos todos locos... No se entiende; va declara algo espantoso y él está en su casa resguardado ... Hasta que yo, no vea cuerpo o ADN que me diga que es Guada no voy a creer lo que dice este loco... Primero pruebas, caso contrario sigo buscando a mi hija viva”.

Finalmente, destacó: “Y seguiremos con la reconstrucción y confiando en el trabajo de la justicia federal. Y por favor a los medios.... Tengan corazón no saquen conclusiones anticipadas antes de tener algo certero.. es muy cruel y doloroso ver y escuchar como supuestamente está persona le causó daños a Guada”.