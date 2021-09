La Municipalidad de Villa Mercedes coloca refuerzos en el transporte en los horarios claves por la cantidad de usuarios que se sumaron al servicio por el boleto gratuito. Las líneas A y E son las que más cantidad de usuarios sumaron, mientras que las 2 restantes, la Este y la Oeste, no han tenido modificaciones.

Transporte Villa Mercedes - El Diario de la República

Desde el anuncio de las nuevas flexibilizaciones, las unidades pueden ocupar la totalidad de las butacas e incluso está permitido que algunas personas viajen paradas en el pasillo. Esto aumentó la demanda aún más.

Germán Sepúlveda, el jefe del Ente Regulador de Transporte Regular, No Regular e Inclusivo comentó al respecto: “Ante esta situación, lo que nos pasó, sobre todo en el barrio La Ribera con la línea E, es que se llena rápido y ya no puede cargar a nadie más. Entonces el colectivo pasa de largo y esos usuarios deben esperar el siguiente. Es por eso que implementamos poner un refuerzo con otra unidad, que pertenezca a otro recorrido pero que en esa zona no tenga pasajeros, para que la espera no sea de mucho tiempo”.

El pasado martes, concejales aprobaron por unanimidad la ampliación del boleto gratuito y, de esta manera, incluirá a amas de casa, a víctimas de violencia de género y a integrantes de la comunidad LGTBIQ+.

