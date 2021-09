Este miércoles, Yamila Cialone, mamá de Gudalupe Lucero, realizó un descargo en su perfil de Facebook quejándose por encuestas que circulan en las redes sobre diversas opiniones acerca del caso.

La niña de 5 años está desaparecida hace 106 días y hay muy poca o nula información sobre qué pasó aquel día y su paradera. Por eso, el malestar generado en la madre de Guadalupe ante estas encuestas en las redes provocó que reaccionara.

Ante esto, Yamila descargó en su perfil de Facebook:

“Ahora, yo me pregunto ¿DEBATIENDO o HACIENDO ENCUESTA irán a llegar alguna conclusión? ¡Digo! Por qué todo lo que van a debatir van a hacer ni más ni menos que puterío del boca a boca... Porque de la investigación no saben nada, solamente las personas que están a cargo del expediente.

TERMINEN de hostigar, de molestar, de embarrar las cosas... Seriedad Dios, esto NO ES JODA para andar creando encuesta o debatiendo ¿QUIENES se creen? Ya bastante tiene ambas familias (padre y madre) con que Guada no esté con nosotros, como para seguir con tales cosas, o soportar gente metida o mal intencionada

ESTO NO AYUDA EN LA CAUSA NO AYUDA A BUSCAR A GUADA.... ME INDIGNA ESTE TIPO DE COSAS”

Por otra parte, Eric Lucero, el padre de “Guada” realizó un posteo en su Whatsapp recordando que, este miércoles, se cumplen 106 días de la desaparición de su hija.