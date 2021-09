El 29 de agosto, Xiomara murió tras al ser embestida por un conductor alcoholizado que, tras chocar a la niña, escapó del lugar. El autor del hecho, según se dio a conocer, sería Alberto Chávez de 70 años que conducía en estado de ebriedad por el barrio El Criollo de Villa Mercedes.

// Mira también Amor por el fútbol: historia y presente de 3 futbolistas puntanos

Marcha por Xiomara de este miércoles - El Diario de la República

Se cumplió un mes de aquel hecho, y vecinos, allegados y familiares de Xiomara, marcharon este miércoles desde la Plaza San Martín hacia Plaza Pedernera.

Esta es la segunda marcha que se realiza por esta causa. La primera había sido el pasado 9 de septiemb por un desacuerdo con el fallo de la jueza Mirta Ucelay, quien procesó pero dejó en libertad al presunto conductor responsable, Carlos Alberto Chávez.

“Un mes y no tenemos respuesta de nada. Este hombre sigue en libertad. Quiero que se haga justicia por mi hija porque me mataron a mi hija, no a un perro”, exclamó Dayna , la madre de Xiomara, a El Chorrillero.

// Mira también La indignación de la mamá de Guadalupe por una encuesta en Facebook