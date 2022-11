Salió de garante sin consentimiento y denunció a una concesionaria de San Luis

Hugo Andrés Ferrero, de San Luis, denunció ante los medios una supuesta estafa que sufrió cuando compró un Chevrolet Cruze en la agencia oficial de esta marca en el año 2018. Según contó, alguien robó sus datos y lo puso como garante de un desconocido sin su consentimiento.

“Lo pagué antes del término previsto (al Cruze comprado) y me desentendí. En 2020 me llega una notificación a mi casa de que salgo de garante de una persona que no conozco. Uno piensa que es un error y que no va pasar nada”, relató Ferrero.

Ferrero fue garante de un desconocido sin consentimiento

El hombre, luego de consultar a una abogada, contestó que él no era garante de esa persona. Ferrero estima que esta estafa se realizó con los datos que él dejó cuando compró su vehículo.

“Te piden todo. Es la única forma para tener toda mi información. Yo saqué mi auto en los primeros días de enero y, al día siguiente, lo sacan (a este otro auto) en Villa Mercedes”, contó el hombre.

Chevrolet Cruze Foto: Mundo Maipú

A pesar de que él insistió con que no era el garante de aquel otro vehículo, el trámite siguió adelante. Pero como la persona que compró el auto en Villa Mercedes no pagó, en 2020 le embargaron el sueldo a Ferrero y allí comenzó el problema.

Una aparente firma trucha desencadenó la estafa a Ferrero

“Se decretó el embargo sobre su sueldo, pero hicimos una presentación a los fines de solicitar la suspensión del juicio ejecutivo. Hasta este momento todavía no hay una decisión al respecto.

Hemos hecho, el 4 de mayo, una denuncia penal también por esta situación, ya que la pericia caligráfica en la parte civil le fue denegada.

Creemos que esa prueba es fundamental, ya que vemos, a simple rasgo, que hay diferencias en la firma de él con la que está suscripta en el contrato de prenda que compró el otro señor en Villa Mercedes”, explicó Rodrigo Moreira, abogado de Ferrero.

Estafas. Imagen ilustrativa

La estafa a Ferrero no es la única en San Luis

Luego de que le negaran la pericia caligráfica, iniciaron la denuncia penal este año por estafa procesal y falsificación de documentos, cuya denuncia se encuentra tramitando en Villa Mercedes.

Ferrero y su abogado, a su vez, descubrieron que no es el único caso con la misma modalidad. Así, contactaron a Karina Tello, quien les contó su situación.

“Ella salió de garante de su hermano en el mismo lugar y al tiempo le llegó lo mismo”, contó Ferrero.

“La diferencia con el caso de ella es que el deudor se presentó al juicio ejecutivo, dijo que no la conocía y que no sabe por qué figuraba como garante, y se hizo cargo de la deuda. En el caso de Hugo, el deudor es insolvente y no puede hacer frente a la deuda. Por lo tanto, han ordenado el embargo de su sueldo”, agregó Moreira.