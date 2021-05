Adelma Mariño es una vecina del barrio Aeroferro, tiene 54 años y le diagnosticaron coronavirus hace dos meses. Luego de ser dada de alta se recupera en la Maternidad “Teresita Baigorria” y su vida depende del oxígeno. Sus hijos tienen las intenciones de tenerla en su casa, pero no cuentan con el respaldo económico para hacerlo.

Luego de varias solicitudes para conseguir un tubo, su familia -cansada de no tener una respuesta por parte del Ministerio de Salud- se manifestó frente al barrio donde viven. La protesta fue sobre Avenida Fuerza Aérea y Centenario. Los allegados de la mujer aseguran que no les mandan el oxígeno por las condiciones y el lugar donde viven.

Celeste Cortez, una de las hijas de Adelma, habló para diario El Chorrillero: ”Hace dos semanas vinieron a casa para chequear que todo estuviera en condiciones, hasta la asistente social. Nosotros somos muy humildes, vivimos en un pasillo y ellos no quisieron ingresar y se fueron”.

La familia realizó un corte de calle en la entrada del barrio donde viven- imagen ilustrativa. Vía Punta Alta

La mujer añadió: “Fui a reclamar al hospital y me dijeron que mi pedido había sido denegado por el lugar en donde vivíamos. Entonces les expliqué que teníamos también la casa de mi otra hermana para que instalen los tubos y mi mamá estuviera con todas las comodidades. Ahí, por suerte accedieron”.

El suceso que detonó la movilización ocurrió el martes, según declaró, cuando fueron a dejar los aparatos. Cortez aclaró que “fue un amague” porque no ingresaron al barrio.

“Hice nuevamente el reclamo y me contestaron que sí estaba autorizada la entrega, entonces no entendemos por qué no nos dejaron los tubos; somos humildes, no mala personas”, confirmó.

Después de varias horas de movilización y corte de calles en la zona, familiares de Adelma recibieron respuestas. Este jueves recibirán a su domicilio “un oxígeno portátil”.