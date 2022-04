Desde temprano, este martes comenzaron los nuevos rastrillajes con la finalidad de encontrar alguna pista acerca de Guadalupe Lucero, quien desapareció el 14 de junio del año pasado. En un trabajo conjunto entre Gendarmería y la Policía de San Luis, se inició la búsqueda en un radio de 60 hectáreas.

Pero, ante esto, la mamá de la pequeña, Yamila Cialone, no pudo ocultar su desconcierto y enojo.

“¡Yo no busco a mí hija en un rastrillaje! Lo único bueno que puede salir de ahí es q nada se encuentre de ella en esa zona.

Yo la busco VIVA. En una casa o en un allanamiento. En cualquier sitio menos en un descampado, ahí no me interesa ni figurar, ni ser parte, ni estar.

No pregunten porque no estoy en la zona del rastrillaje, o qué hago que no me hice presente frente a ese operativo. No voy a ir, no me interesa buscar a mí hija por los yuyos ni por la tierra”, expresó desde sus redes.

Posteo de Yamila Cialone, mamá de Guadalupe Lucero. Foto: Facebook

Yamila ya había demostrado cierta disconformidad con este accionar de la Justicia Federal este lunes en entrevista con Vía San Luis. “No me involucro porque no es un procedimiento de mi interés”, había pronunciado.

Es que su hija lleva desaparecida más de 10 meses y, en su momento, estas tareas que hoy se llevan a cabo debieron haberse hecho correctamente y a paso apresurado. Pero el negligente accionar de las autoridades provinciales no logró dar con nada.

Policía de San Luis. Nuevos rastrillajes por Guadalupe Lucero Foto: El Diario de la República

Temprano este martes, comenzaron los rastrillajes en conjunto entre Gendarmería y la Policía de la provincia en zonas cercanas al lugar donde desapareció la niña. Realizan la búsqueda a pie para “no destruir evidencia”.

Otra de las últimas novedades del caso tiene que ver con la llegada de cartas anónimas a la mamá de la pequeña, Yamila, que aludían que la niña estaba en la localidad puntana de Anchorena.