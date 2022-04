Este domingo comenzó a circular nueva información respecto del caso de Guadalupe Lucero. Según una alta fuente judicial con acceso al expediente del caso, en las próximas horas se reactivará la búsqueda de la pequeña desde la “zona cero”, es decir, desde el lugar en que desapareció en la ciudad de San Luis.

A su vez, también habrá nuevas citaciones para declarar ante la Fiscalía Federal.

Si hay más información al respecto, desde la Justicia Federal no se la pudo dar a conocer por tratarse de una investigación en curso.

Todo esto fue confirmado a Vía San Luis tanto por el papá como por la mamá de Guadalupe.

Publicación de Eric Lucero junto a su hija, Guadalupe.

Por su parte, Eric Lucero, el papá, declaró que este lunes por la mañana lo pusieron al tanto de estos nuevos rastrillajes. “Sinceramente espero que salga algo bueno, que surja alguna pista o algo que nos lleve a mi hija”, comentó al respecto a este medio.

Yamila Cialone junto a Guadalupe Lucero, su hija

Yamila Cialone, por su lado, dijo saber acerca de estas nuevas medidas de la Justicia Federal pero no quiso hablar mucho al respecto.

“La verdad estoy al tanto, pero no me involucró porque no es un procedimiento de mi interés. Solo sé lo simple, que vienen a hacer ese procedimiento, pero por nada en especial, solo porque estaban mal hechos por la Policía de San Luis”, expresó al respecto la mamá de Guadalupe.

Guadalupe Lucero Foto: Facebook

Esta semana, entonces, volverán los rastrillajes en un perímetro de 50 hectáreas alrededor de la “zona cero″, es decir el barrio 544 Viviendas de la ciudad de San Luis, lugar donde fue raptada Guadalupe Lucero.

A esas acciones también se sumaría, a partir del mes de mayo, la presencia en la provincia de San Luis de todo el equipo de fiscales con el fin de hacer una reconstrucción de los hechos.

Toda esta movida judicial se produce a más de 10 meses de la desaparición de “Guada”.