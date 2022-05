Este martes, Rafael Berruezo, el abogado de Cecilia Lucero, exministra de Vivienda de San Luis bajo la administración de Claudio Poggi, pidió la nulidad de la causa. Por ende, solicitó la suspensión de la audiencia a la que había sido llamada la funcionaria.

El letrado explicó que el pedido se realiza a partir de un “problema técnico” que encontró en el manejo de la causa.

“El Código Procesal Penal anterior (porque se la juzga con el Código “viejo”) establece que cuando el Juez recibe una causa, debe correr pista al fiscal para que haga el requerimiento de instrucción. Ahí se ve más o menos un resumen de los hechos que se han denunciado”, explicó el abogado en declaraciones a SanLuis24.

Cecilia Lucero, exministra de Vivienda de San Luis Foto: web

“No hay un informe de cuál es el perjuicio. Si estamos hablando de que hay administración fraudulenta… Si el fiscal no puso nada, yo no sé de qué se la acusa (a Lucero)”, añadió Berruezo, quien sentenció que “en este caso, eso no está”.

Esa fue la razón por la que planteó la nulidad de la acusación.

En conclusión, la audiencia a la que fue citada por la Justicia la exministra de Vivienda, Cecilia Lucero, podría anularse por negligencia del fiscal a cargo.

La exfuncionaria de la gestión de Claudio Poggi está acusada por adjudicar una casa a un funcionario amigo, cuando en realidad debía entregársela a una maestra con tres hijos.