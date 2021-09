Por una confusión tras los anuncios del Gobierno de San Luis, desde este jueves por la noche hubo gente esperando para inscribirse en los préstamos ofrecidos. La gente, tras larga espera, cortó la calle y prendió fuego por no recibir atención en la Caja Social.

El Gobernador de San Luis había anunciado microcréditos para la gente. ANSL | ANSL

“Rodríguez Saá miente y juega con la necesidad de la gente”, es una de las frases que utilizaron las y los presentes para referir su malestar. Muchas personas en la fila realmente necesitan el dinero en esta difícil situación.

Los presentes, tal como manifestaron, pensaron que este jueves comenzaban las inscripciones. Y sus fundamentos no fueron errados. Quien cometió el error fue el Gobierno que, en un banner, publicó de manera errónea la fecha de lanzamiento de los préstamos.

Error en el banner del Gobierno de San Luis - La Gaceta

Lo cierto, tal como salió a aclarar la jefa de Gabinete de Ministros, Natalia Zabala Chacur, es que la inscripción a los créditos de 50 mil pesos que anunció el gobernador todavía no comenzó.

Por desinformación, alrededor de 200 personas, desde la madrugada de este viernes aguardaron en la puerta de la Caja Social y Financiera de la provincia, ubicada sobre calle Lavalle al 840. Y el problema habría llegado cuando las puertas de las oficinas se abrieron e informaron que no estaban anotando a nadie.

“Dijeron que iba a ir casa por casa inscribiendo a la gente, pero si no me toman los datos, cómo van a saber dónde vivo”, cuestionó una persona.

Por ello, cerca de las 8.30 de la mañana decidieron cortar la calle y quemar neumáticos.

Manifestación El Chorrillero

También llegaron algunas personas desde localidades vecinas. Por ejemplo, una mujer de San Jerónimo que desesperada pidió que la ayuden con trabajo “porque tengo 4 niños y no tengo como alimentarlos. En mi localidad no hay trabajo, tengo que ir al basural a buscar cartón para vender. Hay días que no comemos, mi hijo llora por un pedazo de pan”.

Por su parte, Zabala Chacur explicó que en breve se dará a conocer la metodología para acceder a los microcréditos anunciados el pasado martes. E intentó llevar tranquilidad a las personas que este jueves se acercaron al edificio de la Caja Social a consultar: “Tenemos sus datos y nos contactaremos con todos”, confirmó.

“Lo que puede haber generado la confusión, por la cual varias personas se acercaron este jueves a consultar en la Caja Social, es la convocatoria para los créditos blandos de 500 mil pesos y 1 millón, cuya fecha de lanzamiento es hoy. Y en ese sentido ya estamos trabajando en el interior provincial y en los próximos días informaremos más detalles”, explicó la funcionaria.

Con respecto a los microcréditos, comentó que ya se establecieron algunas particularidades como el monto máximo a otorgar y el plazo de gracia, como así también que se otorgarán a sola firma, cero interés y que el dinero no se entregará en efectivo.

