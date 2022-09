James Parker debutó en su nuevo club de Handball

La semana pasada, el jugador de handball de San Luis, James Parker, se despedía del TM Benidorm de España para pasar a su nuevo equipo: Zamalek SC de Egipto. Este martes, el puntano tuvo su debut con el equipo africano.

Sobre sus primeros minutos con el elenco egipcio, James escribió en sus redes sociales: “Primer partido en mi nuevo equipo. Muy contento por la victoria y clasificación a semifinales en la copa árabe. A seguir”.

James Parker, jugador de handball de la Selección Argentina, oriundo de San Luis Foto: Facebook

Zamalek SC, un club desconocido para las y los argentinos

Zamalek Handball Club es una de las secciones del club Zamalek SC que representan al club en Egipto y en competiciones internacionales de balonmano. El equipo fue fundado en 1958 y puede considerarse como el mejor equipo de África y Oriente Medio.

Zamalek SC, nuevo club de Egipto del puntano James Parker. Foto: Twitter

Zamalek, uno de los equipos originales de la Liga Egipcia de Balonmano sin interrupción desde 1976. Se trata del club con más títulos en las Competiciones de la Federación Egipcia de Balonmano con 46 títulos.

Además, ha participado en la Liga de Campeones Africana de Balonmano desde 1979 y logró el título 12 veces. También es el único equipo en ganar todos los campeonatos locales: liga y Copa, Supercopa, Pro Supercopa, Copa de la Excelencia y campeonato de liga sin jugadores internacionales.

James Parker se despidió del TM Benidorm. Foto: Facebook

La despedida de James Parker del TM Benidorm español

Hace una semana, el jugador puntano, integrante de la Selección Argentina de Handball se despedía del elenco español desde sus redes:

“Bueno, por dónde empezar. Las despedidas no se me dan muy bien, llegue al club hace 3 años, 3 años que han tenido de todo, momentos muy buenos, momentos no tan buenos, final de copa del rey, subcampeones, clasificación a EHF, eliminación por escrito, pero volvimos a clasificar y 4tos de liga, por resumir un poco.

Quiero agradecer a TM Benidorm que ha apostó por mí en su momento y ahora al momento de mi salida no me ha puesto ningún impedimento sino todo lo contrario, gracias al cuerpo técnico que hasta en mis peores partidos o situaciones siempre confío en mí, muchas gracias a la afición y gracias a todos los que trabajan en, por y para el club.

Y lo más importante para mí, gracias a mis compañeros que siempre hicieron todo más fácil, en especial a los famosos rusos que más que compas son amigos. Gracias Benidorm”, había expresado desde sus redes el puntano el pasado 13 de septiembre.

Este martes, una semana después, realizó su debut con su nuevo club egipcio, el Zamalek SC.