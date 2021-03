Cecilia, la madre de la nena de 6 años que habría sido abusada por su entrenador de básquet, de la Sociedad Italiana, contó el terrible momento que la familia está viviendo.

“Yo estaba con mi hija en el auto y cuando le dije de ir al club, me dijo que no quería volver más. En base a esto es que empecé a charlar en el auto con ella y me le pregunté y pregunté hasta que me contó”, relató Cecilia, mamá de la víctima.

Hasta que la niña detalló que “la nena manifestó que le tocaba sus partes íntimas y le daba besos. Y que no dijera nada porque le podían pasar cosas malas”, afirmó.

Luego remarcó: “Él es mi amigo, era una persona que venía a mi casa. Relación de familia, tardes enteras con él”, contó Cecilia sobre la relación con el acusado. Fuente FM La Bomba.

