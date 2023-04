Habló la madre de la nena que sufría bullying en una escuela de San Luis: “Fue un calvario absoluto”

Hace unos días, se viralizó un video sobre una niña de 7 años en La Toma, San Luis, que sufría bullying, donde comentaba algunos de los maltratos que vivía diariamente en la escuela por parte de sus compañeros, los cuales iban desde violencia verbal hasta física. Su mamá habló con una radio de la provincia, donde comentó por todo lo que pasaba su hija y la respuesta que obtuvo de los docentes del colegio.

Caso de Bullying en una escuela de La Toma, San Luis. Foto: Web

El pasado viernes 31 de marzo, Milagros, la madre de la niña puntana de 7 años que sufría bullying, habló con la radio La Bomba Villa Mercedes y contó más detalles sobre la horrible situación que pasaba su hija día tras día en la escuela y alegó que ella fue la última en enterarse de que su hija sufría bullying.

“Ella se acuerda de cosas puntuales que vivió en el jardín, pero uno como mamá no se da cuenta de que es producto de bullying. La última persona en enterarse de que mi hija sufría bullying fui yo. Mi hija no quería entrar a la escuela”, comentó la mamá.

Habló la madre de la niña de San Luis que sufría bullying "Fue un calvario absoluto" (imagen ilustrativa) Foto: Guia Infan

La mujer afirmó haber hablado reiteradas veces con la docente del aula y con los padres de los demás niños, pero indica que los abusos hacia su hija seguían sucediendo. “Fue un año de calvario absoluto. Un año en que a mi hija le escondían la cartuchera dentro del baño, le sacaban las galletitas porque decían que ella era una gorda panzona. Y mi hija con 7 años se enojaba conmigo cuando yo le servía la comida, diciéndome que no podía comer”, manifestó Milagros.

Cuál fue el episodio de bullying que comentó la niña en el video que se volvió viral

Según lo que comentó Milagros, el año pasado habían realizado una salida de fin de año en escuela donde asistía la niña, en el que fueron padres, alumnos y docentes. En ese viaje, Alma quiso subirse a una hamaca paraguaya y sus compañeras le dijeron que no podía subirse porque se iba a caer, ya que ella estaba gorda.

“Ese día terminé con mi hija llorando dentro del colectivo y todos afuera disfrutando como si nada hubiese pasado”, comentó Milagros, con mucha indignación.

Debido a esto, la madre de la niña comenta que la maestra subió al colectivo para preguntarle qué estaba pasando, y al comentarle la dolorosa situación que había vivido la niña, la maestra le dijo que iban a charlar al regresar a La Toma, pero para indignación de Milagros, esto nunca sucedió.

“Cuando yo hablo con la maestra, le comento la situación manifestándole, primeramente, mi enojo y mi dolor como madre. Y le digo que estoy harta, cansada de que siempre pase lo mismo. Lo que ella me dijo fue que ya íbamos a hablar cuando llegáramos a La Toma, pero que esto se iba a terminar. Apenas llegamos, todos se despidieron, nadie se hizo cargo, nadie se ocupó, quedó todo ahí”, manifestó Milagros en entrevista con la radio La Bomba Villa Mercedes.

Cuál fue la respuesta de los docentes y directivos tras los reiterados hechos de bullying

Milagros comenta que la docente siempre le respondía que todo iba a estar bien, que no se preocupara y que no iba a volver a suceder. Cuenta que le pedía una reunión de padres para poder hablar sobre el bullying e informarles a los otros padres sobre lo sucedido.

“El año pasado me dieron solamente dos reuniones que fueron la entrega de libretas. En la primera reunión manifiesta la incomodidad que tenía con mi hija a los padres de los otros niños y ellos se comprometieron a que no iba a pasar más y dijeron que tampoco estaban enterados, o sea, la seño tampoco les había dicho”, expresó Milagros.

La Directora y los docentes no le dieron respuesta (imagen ilustrativa) Foto: Dame Noticias

Por otro lado, la madre de Alma aseguró que la docente siempre tendía a minimizar la situación que vivía su hija, y por esto también recalcó que a la víctima de bullying nunca se le cree. “La maestra decía que mi hija estaba exagerando, que no veía lo que pasaba dentro del aula, que capaz no era tan así, que capaz Almita estaba muy susceptible. Yo me interioricé en el tema y supe que, a la persona que sufre bullying nunca se le cree y tiene que mostrar pruebas de lo que está diciendo”, añadió Milagros.

“La directora se enteró cuando el video se viralizó y se enojó. Me dijo que si no había recibido respuestas de la docente por qué no había ido a hablar con ella antes de exponer a mi hija. Pero yo le comuniqué a la docente de Alma y si ella no le comentó a la directora, eso ya sobrepasa de mis manos”, dijo Milagros.

Al no tener respuesta, la cambiaron de escuela y ahora se siente feliz (imagen ilustrativa) Foto: LSOphoto

En esa misma reunión, Milagros comentó a las autoridades del establecimiento que, si pudiera, asistiría todos los días a la escuela sólo para cuidar de su hija. “Yo les dije que me encantaría poder estar las 4 horas en la escuela para cuidarla y lo que me respondió la Directora fue que estaba invitada para ir todo el día si quería a cuidar a mi hija”, comentó enojada la madre de Alma.

Luego de esta reunión, Milagros decidió cambiar de escuela a su hija, quien ahora está con tratamiento psicológico por todo lo que sufrió, “Alma se siente feliz, sus nuevos compañeros le devolvieron la esperanza”, expresó su mamá con una sonrisa.